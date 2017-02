Patria para Todos dice que el presidente Medina falseó datos y mintió al país

El presidente del Movimiento Patria Para Todos (MPT) Fulgencio Severino, consideró que Danilo Medina al referirse a la pobreza en su discurso ante la Asamblea Nacional, el falseó las cifras, pues todos los organismos internacionales sitúan la pobreza monetaria en más de 35% y la pobreza extrema en más de 18% en el país.

Además al citar los mecanismos de solidaridad para reducir la pobreza dejó de lado la irresponsabilidad que ha mantenido el gobierno con la Ley 87-01 que ordena que el Estado otorgar las pensiones subsidiadas o no contributivas a adultos mayores de 60 años, madres solteras desempleadas y personas que viven con discapacidad, lo cual si consideramos abatiría la pobreza y la pobreza en nuestro país de manera efectiva.

En lo referente a la seguridad social evitó hablar de los más de cuatro millones de personas que están fuera de la Seguridad Social porque este en 16 años no ha dispuesto de los recursos para implementar el Régimen Contributivo Subsidiado.

Tampoco reconoció los pésimos indicadores de mortalidad como son: muertes por accidentes de tránsito, homicidios relacionados con la delincuencia, violencia de género, mortalidad general, infantil y materna, todos estos que han estado aumentado.

“La única mención que hizo de los hospitales fue la misma del año pasado de que concluiría la reparación de más de 18 hospitales y solo entrego tres hospitales y estos aún no han iniciado su funcionamiento por falta de equipos y personal”, expuso.

En relación a la creación de empleos, el MPT considera que no ha habido una mejoría significativa del 2012 al 2016, pues el mandatario no consideró el aumento de la población económica activa y si esto es valorado la diferencia no es significativa, pues mientras que la generación de empleo en ese período paso de 3.8 millones a 4.3 millones, la económicamente activa paso de 4.59 a 5.11 millones de personas, es decir que la tasa de desempleo ha variado muy poco y esto se refleja en la seguridad social, que a pesar de haber más personas en edad de trabajar, los cotizantes al sistema dominicano de seguridad social no aumentaron en la misma proporción.

En relación a los salarios el discurso presidencial no llenó las expectativas, pues no anuncio el aumento general de salario que se esperaba y que no ha hecho en los últimos cuatro años, ni la reducción de salarios abusivos y astronómicos que devengan una elite de los funcionarios del gobierno.

Corrupción

El MPT consideró que el Presidente no mostró una actitud anticorrupción y por el contrario intento confundir a la población presentándose como abanderado de la lucha contra la impunidad cuando en realidad apaña la corrupción.

La organización manifestó que dado el control que tiene el gobierno de la justicia es necesario buscar los mecanismos adecuados para seleccionar jueces y fiscales anticorrupción independientes y si para ello es necesario crear una jurisdicción especial anticorrupción que se haga.

En relación a la construcción de la plana de generación eléctrica Punta Catalina, el MPT rechazó la justificación del Presidente en su discurso. “No es verdad que todos quienes cuestionan esta construcción es por conflictos de intereses. El mandatario trata de desviar la atención al cuestionamiento de la corrupción con el que se adjudicó esta obra y que ha sido informado por la empresa, de que soborno a funcionarios para obtener este y otros contratos”, dice.

En relación a las inversiones en el aparato productivo agropecuario, el MPT manifestó que esto no se corresponde con la realidad de la producción nacional.

“Entre el 2009 y el 2016 ha habido reducción en la producción de productos básicos como las leguminosas, tubérculos y cereales. Tampoco hizo referencia a la necesidad de redistribuir la tierra para beneficiar a más de 500 mil familias que viven en el campo”, añadió.

El MPT criticó que el Presidente no hiciera referencia al tema del endeudamiento público, el cual representa el 38% del PBI en el sector público no financiero y casi un 50% cuando se incluye la deuda del Banco Central. Este es el riesgo fundamental de nuestra economía y durante estos cuatro años el endeudamiento ha crecido de forma alarmante y a una velocidad que duplica el crecimiento del producto interno bruto. De no detenerse en poco tiempo el país podría caer en una crisis fiscal grave que afectara a la mayoría de la población.

En relación a la seguridad ciudadana, el MPT apoya el aumento de salario a guardias y policías. Igualmente para que mejore la seguridad ciudadana es necesaria la implementación de programas y políticas sociales y económicas que mejoren el acceso de jóvenes a la educación y al empleo.