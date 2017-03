Abinader llama a frenar violencia de género

09/03/2017 12:00 AM - El Caribe

Luis Abinader afirmó que las mujeres dominicanas necesitan un cambio para que las leyes y las instituciones públicas que están llamadas a validar sus derechos dejen de ser una simple declaración de intenciones. “Quiero rescatar el compromiso del Partido Revolucionario Moderno de trabajar con el liderazgo femenino de la República Dominicana para construir un país diferente, donde el Estado cumpla el deber de garantizar una sociedad con amor, igualdad y respeto para todos y todas”, expresó. Dijo que durante los últimos años se han formalizado muchas iniciativas para fortalecer el marco legal de apoyo a la mujer, que no ha producido ningún impacto real porque el Estado dominicano no consigna los recursos presupuestarios suficientes para crear los instrumentos de aplicación ni propicia los cambios necesarios en el ámbito educativo y cultural.



Sostuvo que las leyes orientadas a frenar la violencia contra la mujer han significado un paso de avance desde el punto de vista jurídico, pero no han servido para reducir los feminicidios y otras formas de violencia de género. “El Gobierno dominicano debe pasar de la palabra a los hechos en materia de seguridad jurídica y social en beneficio de la mujer, ampliando sus espacios de participación en las instancias públicas responsables de aplicar las políticas públicas consagradas por las leyes”.