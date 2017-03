Vargas confía en que no habrá paros en clínicas

El presidente de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (Adars), no cree que la amenaza de los dueños de clínicas privadas y el Colegio Médico Dominicano (CMD) de paralizar los servicios de salud en los centros privados llegue a materializarse en el país. Para José Manuel Vargas, después de todo, los prestadores de servicios de salud, es decir, las clínicas, no son más que negocios con muy buenas ganancias, y a su juicio, los “grandes beneficiarios del Sistema Dominicano de Seguridad Social en la parte contributiva”.



“Eso no creo que pase, porque las clínicas son un negocio, y hasta cierto punto, bueno. Y cerrarlo es como meterse a sindicalista, y esos son empresarios. Las empresas no hacen huelga, Waldo puede hacer huelga, pero a la empresa no creo que eso llegue”, manifestó Vargas durante una entrevista con el director y el subdirector de elCaribe, Osvaldo Santana y Héctor Linares, respectivamente.



Abiertos al diálogo



En momentos en que más de 40 sociedades médicas especializadas y la Asociación Dominicana de Clínicas Privadas (Andeclip) han hecho causa común con el gremio médico, para exigir la entrega de códigos a más de quince mil médicos, la actualización de tarifas y honorarios médicos para consultas y procedimientos, así como una mejor verificación de las glosas, Vargas dice que la ADARS mantiene abiertas las puertas del diálogo, y que el próximo martes 21 de marzo volverán a sentarse en la mesa de negociaciones.



Dijo que están analizando la propuesta de los médicos de afiliar a sus redes a los galenos que tienen consultorios dentro de las clínicas. “Nosotros estamos positivos con esa solicitud, estamos analizando la propuesta y el próximo día 21 a las 12:00 del mediodía tenemos una reunión con ellos para darles una respuesta. Yo particularmente tengo la percepción de que mi gente va a ser receptiva a esa propuesta y vamos a llegar a un tipo de acuerdo”, dijo.



Sin embargo, fue enfático al señalar que no están en capacidad de afiliar el 100% de los galenos como solicita el CMD, pues sólo manejan al 25% de la población asegurada del régimen contributivo.



Con respecto a las glosas, dijo que han llegado a cierto nivel de entendimiento para que las revisiones de errores en las facturas de procedimientos realizados sean revisadas por una comisión de médicos tanto del CMD como de ADARS.



Sobre la actualización de las tarifas y honorarios, dijo que es atribución del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) ordenar un estudio técnico, financiero, actuarial a la Superintendencia de Riesgos de Salud (Sisalril), según lo establece la Ley 87-01.