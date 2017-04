Hacer pilates beneficia la salud

Verónica había consultado varios especialistas en busca de la solución a sus dolores lumbares que iban agudizándose. Todos coincidieron en que debía procurar hacer yoga o pilates, porque eso la ayudaría a fortalecer sus huesos, musculatura y aportaría mayor flexibilidad a su cuerpo. Verónica optó por pilates. Sentía curiosidad desde hace años cuando Daysi Fuentes, modelo y actriz cubano _ estadounidense, testimoniaba acerca de los beneficios que el pilates había ejercido en su cuerpo y en su salud.



A la fecha, famosas como Sarah Jessica Parker, Madonna, Jennifer Anniston y muchas otras, siguen este método con evidentes resultados.



Como todo, para que funcione no debe asumirse como una moda, sino como un estilo de vida, parte de nuestra rutina.



En este orden, nos lanzamos a indagar sobre el pilates y para ello contactamos a María José Cergneux, instructora de pilates y yoga.



¿En qué consiste el pilates?

Se trata de un método que se utiliza para entrenar a partir de la combinación de diversas disciplinas, como el yoga y la gimnasia. Va dirigido para toda persona que quiera mejorar su cuerpo y su mente, sin importar su físico, edad o nivel de habilidad.



¿Qué persigue?

Lograr un control preciso del cuerpo de la forma más saludable y eficiente posible. En definitiva, conseguir reforzar los músculos débiles alargando los acortados. Esto lleva a aumentar el control, la fuerza y la flexibilidad del cuerpo, respetando las articulaciones y la espalda. De este modo, el método permite conseguir la armonía de cuerpo y mente y desarrollar sus movimientos con gracia y equilibrio.



¿Quiénes pueden practicarlo?

Aunque se trata de ejercicios de bajo impacto, ciertas personas están contraindicadas para someterse a esta práctica y deben buscar consejo médico. En este grupo se encuentran aquellas personas con operación de cirugía reciente, embarazadas y las que padecen lesiones o trastornos musculoesqueléticos preexistentes o crónicos. El pilates es recomendable sobre todo para aquellos que se encuentran en proceso de rehabilitación o que han sufrido una lesión, y también resulta efectivo para los deportistas.



Por la complejidad de la técnica, no recomendamos que menores de 15 años se inicien en pilates (salvo algunas excepciones), asimismo, las personas de la tercera edad (mayores de 65 años) tienen requerimientos individuales que no siempre son satisfechos en una clase grupal. Para esos casos recomendamos clases privadas donde se puede personalizar el trabajo. En el mundo del pilates, las edades oscilan entre los 16 y los 65 años, todo dependerá de su estado físico.



¿Qué herramientas se precisan?

El material básico es la colchoneta para hacer “Pilates Mat”, pilates de piso. Es conveniente que la colchoneta, si bien es para amortiguar, no sea demasiado blanda o suave, ya que te verás en dificultades para percibir las diferentes posturas que debes adoptar.



Otros materiales para el Mat



•Bandas elásticas. Te permiten aumentar la intensidad del ejercicio al añadirle una resistencia al movimiento, en ocasiones facilita a disminuir el nivel de ejecución del ejercicio cuando se le utiliza a favor del movimiento.



•Fit Ball. Existen de diferentes tamaños, se utilizan para complementar el trabajo del Pilates Mat. Es un elemento muy inestable por lo que se recomienda que antes de utilizarlo tengas cierta experiencia.



•Aros. Se utiliza para agregarle una variante a determinados ejercicios y para añadirle intensidad especialmente a la musculatura aductora de los muslos.



•Balones pequeños. Se utilizan prácticamente como el aro, sólo que este balón posee menos resistencia a la presión, por lo que el ejercicio resulta más fácil de ejecutar que con el aro.



¿Qué papel juega la respiración?

Aunque el pilates es más orientado al trabajo físico, la respiración es esencial, de hecho es uno de sus principios clave, ya que ayuda a controlar los movimientos, permite oxigenar los músculos, facilita la estabilización de la columna y la movilización de las extremidades (otros dos conceptos fundamentales en el método) y ayuda a relajar la musculatura y a ser consciente de las tensiones acumuladas en el cuerpo.

La respiración es parte integral de cada ejercicio de pilates, siendo siempre coordinada con el movimiento de tal modo que contribuya a dirigir la energía a la zona que se está trabajando.



El método destaca especialmente en la mayor implicación de la fuerza muscular. Con la práctica de pilates tus músculos están continuamente trabajando sin alcanzar, por supuesto, la hipertrofia. Los músculos localizados en la parte central del cuerpo son los que resultan en mayor medida beneficiados gracias a esta práctica.



¿Cuales condiciones hacen que la gente recurra a este método?

El Deseo de más vitalidad y fuerza, la búsqueda de mayor flexibilidad, destreza, agilidad y coordinación de los movimientos, así como lograr una figura más estilizada. Ayuda con la corrección de hábitos posturales perjudiciales y reducción de los dolores de espalda. También en la prevención y rehabilitación de lesiones musculares y mejora el sistema sanguíneo y linfático.



¿Sugiere un plan alimenticio particular?

Se recomienda llevar una dieta balanceada. Antes del ejercicio: frutos secos, yogures, leche desnatada y cereales integrales, ya que almacenan energía en los músculos durante un periodo largo de tiempo. Después del ejercicio: batidos de frutas y barritas de cereales. La alimentación tanto para antes como para después es muy similar.