Jennifer López causó euforia en Altos de Chavón junto a Marc Anthony y Gente de Zona

El primer concierto de la súper estrella Jennifer López en tierra dominicana, que contó con el astro de la música tropical Marc Anthony y el dúo sensación Gente de Zona como invitados especiales, fue una sensación en el anfiteatro de Altos de Chavón, donde más de 5 mil personas disfrutaron del máximo espectáculo del fin de semana.

Como nunca antes, la artista enloqueció con su encanto musical y su sensual figura a miles de personas en este emblemático escenario de piedras de Casa de Campo, desde que descendió desde los escalones centrales del área VIP a las 9:40 de la noche en medio de la euforia colectiva.

“Qué lindo mi gente. República Dominicana, esto es un paraíso... Me siento muy emocionada de estar aquí esta noche; es mi primer concierto en la República Dominicana, muchas gracias por tenerme aquí. Vamos a hacer un trato: ¿Ustedes van a bailar conmigo?, ¿Van a cantar conmigo?”, expresó JLo tras ofrecer sus primeras canciones que unieron sensualidad, intensas coreografías y una encantadora musicalidad que se fusionaron en una escenografía de lujo en “Jennifer López Live at Chavón”.

El repertorio de Jennifer Lynn López, nombre de pila de la actriz, bailarina, cantante y compositora, incluyó temas en inglés como “Waiting For Tonight”, “Love don’t cost a thing”, “Ain’t It Funny”, “All I Have”, “Jenny From The Block”, “Aint Your Mama”, “Booty”, “Live it up”, “On the floor”, “Dance again”, “Let’s get loud”, “Get right” y “Hold it don’t drop it”, entre otros.

“La Diva del Bronx”, quien tenía en primera fila al astro de las Grandes Ligas, Alex Rodríguez, también presumió de una noche espectacular con ingrediente tropical, que incluyó un tributo a Celia Cruz, a ritmo de “Químbara” y “Bemba Colorá”, y un adelanto de su próximo disco, con el estreno mundial de “Ni tu ni yo”, con el que causó sensación junto a sus amigos de Gente de Zona.

Pero el momento más intenso de la noche llegó cuando el astro de la salsa Marc Anthony apareció en el escenario. Jennifer López y su exesposo causaron sensación al interpretar “Olvídame y pega la vuelta”, uno de los grandes éxitos del dúo Pimpinela.

El éxito de este espectáculo era de esperarse, ya que el impresionante show de JLo, del cual ha presentado dos temporadas en Las Vegas, alcanzó la marca de un millón de dólares en entradas vendidas, convirtiéndolo en el evento con los mayores ingresos en la historia del hotel y casino y, además, tuvo la residencia más lucrativa de Las Vegas en 2016.

Bajo la producción local del empresario artístico Gamal Haché, Casa de Campo, y el patrocinio de Brugal, el espectáculo inició con la participación del Dj dominicano Soxa, quien se encargó de la ambientación del anfiteatro previo a la descarga musical de JLo. DJ Soxa inició su carrera en el 2015 y en su breve tiempo en la industria se ha ganado el apoyo de DJs de renombre y revistas de la industria.

Claritza Méndez, Gerente Nacional de Promoción de Brugal, expresó que Jennifer López actuó en República Dominicana “justo cuando su carrera como artista se encuentra en un momento de máximo esplendor. Su show ‘All I Have’ rompió récords en Las Vegas y continuará presentándose durante todo 2017”.

“Brugal es una marca hecha para los que saben de destilados y prefieren los momentos auténticos. Por eso decidimos regalarle a los dominicanos el primer gran espectáculo de 2017 con una artista que rompe récords constantemente, tanto en la música como en las redes sociales”, agregó.