Amaury Sánchez dirige “Todo Beethoven” en el Teatro Nacional

El próximo 11 de junio, la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito será el escenario de “Todo Beethoven”, un concierto que marcará el inicio de la nueva temporada artística de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, dirigida por el maestro Amaury Sánchez. ​

El programa incluirá la interpretación de dos obras maestras de Beethoven: la Sinfonía No. 5 en do menor, Op. 67, reconocida por su poderoso motivo inicial, y la Sinfonía No. 7 en la mayor, Op. 92, descrita por Richard Wagner como “la apoteosis de la danza”. ​

Como parte de su compromiso con la formación de nuevos públicos, Amaury Sánchez ha anunciado un ensayo general abierto al público estudiantil. Esta iniciativa busca acercar la música académica a los jóvenes y fomentar su interés por el repertorio sinfónico. ​

Las entradas para “Todo Beethoven” están disponibles a través de Uepa Tickets y en la boletería del Teatro Nacional. Este concierto promete ser una experiencia inolvidable para los amantes de la música clásica y una oportunidad única para disfrutar del legado de Beethoven en vivo.

Puntos clave del concierto “Todo Beethoven” Fecha y hora : 11 de junio de 2025, 8:30 p.m.

: 11 de junio de 2025, 8:30 p.m. Lugar : Sala Carlos Piantini, Teatro Nacional Eduardo Brito

: Sala Carlos Piantini, Teatro Nacional Eduardo Brito Director : Amaury Sánchez

: Amaury Sánchez Obras a interpretar : Sinfonía No. 5 en do menor, Op. 67 Sinfonía No. 7 en la mayor, Op. 92

: Actividad educativa : Ensayo general abierto al público estudiantil

: Ensayo general abierto al público estudiantil Entradas: Disponibles en Uepa Tickets y boletería del Teatro Nacional

Un viaje musical inolvidable

“Todo Beethoven” no es solo un concierto; es una invitación a sumergirse en el universo sonoro de uno de los compositores más influyentes de la historia. Bajo la batuta de Amaury Sánchez, la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo ofrecerá una interpretación vibrante y emotiva de dos sinfonías que han dejado una huella indeleble en el repertorio clásico.​

La Sinfonía No. 5, con su inconfundible motivo inicial, y la Sinfonía No. 7, con su energía rítmica contagiosa, prometen llevar al público por un viaje emocional que celebra la genialidad de Beethoven y su legado perdurable.​

Este evento es una oportunidad única para disfrutar de la música clásica en su máxima expresión y para inspirar a nuevas generaciones a descubrir la belleza y profundidad del repertorio sinfónico.