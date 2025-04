Medellín, con plena conciencia de lo que representan, acoge por primera vez los premios de la música latina

Es una lástima dejar ir los famosos Premios Heat, o Heat Latin Music Awards, que desde hace una década organiza Diana Montes, junto a un puñado de gente loca por la música.



La productora nunca tuvo todo el apoyo que realmente necesitaba, léase facilidades, que hicieran atractivo el seguir organizando el evento en República Dominicana. Lo intuyen todos los que han formado parte de estos premios a lo largo de estos años.



Prensa de toda Latinoamérica venía detrás de las incidencias de los artistas que año tras año se daban cita en las playas de Cap Cana. Con ellos, promotores, distribuidores, empresarios. Para que se tenga una idea, uno de los primeros eventos en los que participó Bad Bunny fue en Premios Heat; el primero de los eventos donde despuntó una chica que se convertiría en la súper estrella Karol G, fue en Premios Heat. Y así otros más. Solo la persistencia de Diana Montes, hizo que el evento sobreviviera durante varios años en el país.



Así que tocó puertas, las puertas se abrieron, y le tendieron alfombra roja para ofrecerle el maravilloso apoyo de la Alcaldía de Medellín y de sus organismos encargados del turismo.



Perder un evento así para el país es lamentable, toda vez que solo la transmisión en vivo para la televisión de Iberoamérica significaba un nivel de promoción del destino turístico que, si se tradujera en dólares costaría varios cientos de miles.



Los premios en Medallo



Los Premios Heat se realizarán en Medellín del 25 al 30 de mayo próximo. La ciudad, conocida por ser un ejemplo de desarrollo científico, técnico y cultural y que es tierra de grandes artistas, escritores, científicos y deportistas, recibe por primera vez la celebración más encendida de la música que reconoce los éxitos del momento, las canciones que se apoderaron de los fans y sus protagonistas, durante el último año.



Durante esa semana se realizarán encuentros con la prensa, show rooms, coloquios sobre aspectos importantes de la industria musical, que son uno de los aportes más importantes que hace este festival, a favor de los talentos emergentes. El evento de premiación se efectuará el 29 de mayo, como colofón de una semana inmersos no solamente en el presente de la música latina, sino en el futuro.



Las nominaciones



Este año la lista de nominados la encabeza el artista colombiano Beéle, con su nombre en siete categorías. Le siguen Bad Bunny y Feid con seis cada uno; Elena Rose con cinco, Karol G, Camilo, Yamie Safdie y Ovy On The Drums con cuatro nominaciones cada uno.



Mientras que J Balvin, Carín León, Rauw Alejandro, Yandel, Anitta, Marc Anthony, Kapo, Maisak, Yailin la Más Viral, Nanpa Básico y Majo Aguilar tiene tres nominaciones, mientras que Farruko, Netón Vega, Romeo Santos, Xavi, Manuel Turizo, Kany García, Edgar Barrera, Piso 21, Ela Taubert, Pipe Bueno, Alofoke y Marko, entre otros, cuentan con dos respectivamente.



Las votaciones



Las votaciones ya están abiertas para elegir a los ganadores de los Globos Heat, y los seguidores más fieles podrán votar por sus artistas favoritos, desde cualquier dispositivo a través de la app LosHeat.Tv, cada 24 horas.



“Compositor del Año”, “Productor del Año”, “Director de Videoclips del año”, “Mejor Canción Viral”, “Mejor Canción para videojuegos, Series o Películas”, “Álbum del Año”, “Mejor Colaboración”, “Mejor Video”, “Artista Revelación”, “Dj del Año” y “Mejor Contenido Plataforma”, son algunas de las categorías que desde la curaduría de Heat resaltan la constante evolución de la escena latina.



Los nominados a Mejor Artista Masculino son: Feid, Bad Bunny, Carín León, J Balvin, Eladio Carrión, Maluma, Marc Anthony, Rauw Alejandro y Yandel. Mientras que la Mejor Artista Femenina será seleccionada entre Karol G, Shakira, Elena Rose, María Becerra, Anitta, Greeicy, Kany García y Natti Natasha.



En el acápite Mejor Grupo o Banda, están nominados Morat, Grupo Niche, Piso 21, Grupo Frontera, Ca7riel & Paco Amoroso, Grupo 5, Gente de Zona, Rawayana, Chyno & Nacho (cuyo regreso fue oficializado el año pasado justo en Premios Het) y Alexis y Fido.



Como Mejor Artista Pop han sido nominados Lasso, Juliana, Morat, Yamie Safdie, Elena Rose, Manuel Turizo y Fonseca.



Los nominados a Mejor artista urbano son: Feid, Beéle, Ryan Castro, Wisin, Yandel, Ozuna, Blessd, Eladio Carrión, Anuel AA, Arcángel, J Balvin y Myke Towers.



En Mejor Artista Tropical los nominados han resultado ser: Romeo Santos, Carlos Vives, Prince Royce, Eddy Herrera, Felipe Peláez, Silvestre Dangond, El Blachy, Fonseca, Charlie Zaa y Ana del Castillo

Para ser premiados como el Mejor Artista Salsa han sido nominados Víctor Manuelle, Gilberto Santa Rosa, Camilo, Grupo Niche, Yiyo Sarante, La India, Mike Bahía, Brunella Torpoco.



Para Artista Revelación nominaron a Ela Taubert, Kapo, Alleh y Yorghaki, Luis Alfonso, Majo Aguilar, Maisak, Yamie Safdie, Jombriel y Hades 66.



Como Promesa Musical aparecen en el listado DND, Mar, Vallejo 777, Soley, La Cruz, Benú, Luister La Voz, Miguel Bueno, Domelipa, Darumas, Jhay P, Valka y Vale Garzón.



Como Influencer Del Año los nominados son Yurielkys Ojeda y Valeria Ramírez (Hisyovaleria), La Segura, Lele Pons, La Divaza, Calle y Poché, Los Montañeros, Untalfredo, Los de Ñam, Luisa Fernanda W, Marko, Felipe Saruma.



Mejor Artista Urbano Dominicano ha nominado a El Alfa, Yailin La Más Viral, La Perversa, Lomiiel, Lismar y Chimbala. Y Mejor Contenido Plataforma, a MoluscoTV, Alofoke Media, DímeloKing, La Nave Podcast /Marko, Chente Ydrach, Vos Podés / Tatiana Franco, Los Impresentables Los40, Juanpis González.

Para actualizaciones y votaciones

Sigue de cerca las actualizaciones y novedades de la entrega anual a través de las redes sociales de @lospremiosheat y @losheat.tv. #NocheDeNominadosHEAT #HeatMedellín.



