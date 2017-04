La oposición: “Si no hay diálogo, habrá crisis política”

La oposición sigue presionando para que se retome el diálogo político para debatir las leyes de partidos y la electoral con la participación de la sociedad civil. Tras una reunión de más de tres horas entre los partidos del bloque de oposición y los miembros de la Junta Central Electoral (JCE), los partidos de oposición le advirtieron al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que si no hay diálogo para consensuar la ley de partidos y agrupaciones políticas “habrá crisis política en el país”.



“Estamos conscientes de que todo esto puede ser el preludio de una crisis política muy grave, y nosotros como fuerzas políticas responsables queremos evitar eso y estamos trabajando con la Junta en busca de ese diálogo…Hasta ahora decimos que no renunciamos al diálogo y es mejor que se produzca, porque si ese diálogo no se produce eso no va a ser bueno, no solo para los partidos, ni para la oposición, no va a ser bueno para el país”, advirtió.



Max Puig, que sirvió de vocero de los partidos, dijo que el Congreso Nacional no es el lugar propicio para hacer el diálogo político y que por ello han ofrecido al partido oficial conversar directamente con el PLD sin mediación o con la mediación de la JCE.



“Como fuerzas políticas no vamos a aceptar reglas electorales que obedezcan a la imposición, es decir, reglas que obedezcan al interés del partido de gobierno y por eso hemos considerado que la discusión que se pretende producir en el Senado, no es un escenario adecuado porque no permite que los puntos de vista de los partidos y de las distintas fuerzas sociales y económicas se puedan expresar”, señaló el presidente de Alianza por la Democracia (APD).



Es la segunda reunión del bloque de oposición con la JCE para pedirle mediación en un diálogo político para consensuar la ley de partidos y la del régimen electoral.



El PLD ha insistido en que el diálogo para esos fines debe darse en el Congreso Nacional y acusa a la oposición de boicotear la aprobación de esas iniciativas.



Además de Puig al encuentro, que se realizó en el despacho del presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, asistieron los dirigentes de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) Pelegrín y Vinicio Castillo; la presidenta de Opción Democrática, Minou Tavárez Mirabal; el delegado político del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) ante la JCE, Tácito Perdomo; el presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata (PRSD), Rafael Gamundi, y Guillermo Moreno de Alianza País.

La JCE no habla sobre la exigencia de la oposición

La JCE sigue en silencio sobre el pedido de la oposición de que medie en un diálogo con el PLD y sus aliados para consensuar la ley de partidos. En las dos reuniones que ha sostenido la JCE con el bloque de la oposición, han participado todos los miembros de la JCE: Castaños Guzmán, Henry Mejía, Rosario Graciano de los Santos, Roberto Saladín y Carmen Imbert Brugal. El pleno también se reunió con monseñor Agripino Núñez Collado.