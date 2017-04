El COE aumenta a 27 provincias en alerta; lluvias seguirán por 48 horas, un muerto

01/05/2017 12:00 AM - Darielys Quezada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó a 27 el número de provincias en emergencia, por las lluvias ocurridas en gran parte del país desde la semana pasada.



El COE mantiene cuatro provincias en alerta roja, 14 en amarilla y nueve en verde por posibles inundaciones urbanas y rurales repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamiento de tierra. En alerta roja se mantienen: Duarte, en especial el Bajo Yuna; La Vega, en especial Jarabacoa; Sánchez Ramírez y San Cristóbal.

En amarilla continúan Barahona, Monte Plata, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, María Trinidad Sánchez, el Gran Santo Domingo, Peravia, El Seibo, Samaná, La Altagracia, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Espaillat y Santiago. En verde están Elías Piña, Dajabón, Valverde, Puerto Plata, Azua, La Romana, Hermanas Mirabal, Montecristi y San Juan de la Maguana.



En tanto que la Oficina Nacional de Meteorología pronosticó que las lluvias continuarán durante las próximas 36 a 48 horas, debido a que la vaguada continúa ubicada al norte país.



En Arenoso, municipio de la provincia Duarte, un hombre murió ahogado, y decenas de comunidades permanecen incomunicadas como consecuencia del desbordadamiento del río Yuna.



Acueductos

Las lluvias siguen provocando daños a acueductos. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informó que el sistema Haina-Manoguayabo ese encuentra en operación. Mientras el acueducto Isa-Mana sigue fuera de servicio por alto niveles de turbiedad en los filtros y las tomas por gravedad.



El cierre del acuerdo Duey por parte de la CAASD ha afectado a 27 sectores del Gran Santo Domingo. Dentro de las comunidades perjudicadas, se encuentra el sector Los Ángeles del kilómetro 13 de la autopista Duarte. La misma problemática se observó en Los Peralejos, Savica, Pantoja, Pueblo Nuevo de Santo Domingo Oeste, de acuerdo a un recorrido realizado por elCaribe.



Mientras que en San Cristóbal, las lluvias continuaron causando estragos. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones dispuso el cierre provisional del paso que da acceso a San Cristóbal, por la autopista 6 de Noviembre como medida preventiva por los daños por el desbordamiento del río Yubazo.



Asimismo, Obras Públicas informó que restableció provisionalmente el acceso a la comunidad de Cambita, que fue suspendido por la crecida de dicho río.



El Ministerio de Defensa sumó otros 760 miembros de los cuerpos armados en adición a los 1,200 que fueron activados el pasado domingo, para atender el efecto de las torrenciales lluvias.



El teniente general Rubén Paulino Sem, ministro de Defensa, explicó que los 1,960 efectivos de las fuerzas armadas, que participan en la labores de apoyo al COE, han ejecutado una intensa labor de rescate, salvamentos, seguridad, reparto de alimentos y aseguramiento en comunidades de varias provincias del país.



También el Gobierno, a través de los Comedores Económicos, dispuso el traslado de unidades de cocinas móviles a las comunidades afectadas. l



SNS pide tomar medidas contra enfermedades





El Servicio Nacional de Salud (SNS) alertó que las inundaciones provocadas por los fuertes aguaceros incrementan las probabilidades de enfermedades derivadas de procesos por los desbordes de ríos, inundaciones, contaminación de las aguas, salida de servicio de acueductos, la no disponibilidad de agua potable y ocasionalmente déficit energético.



Nelson Rodríguez Monegro, titular del SNS, recomendó a la población extremar las medidas de higiene como prevención para evitar enfermedades: incrementar el lavado de manos, la disposición segura de heces fecales, no andar descalzos y no bañarse en ríos. Asimismo, aseguró que los hospitales tienen los insumos necesarios ante cualquier eventualidad.





Agua

Proliferan las enfermedades transmitidas por agua contaminada como cólera, parasitosis, fiebre tifoidea y hepatitis.