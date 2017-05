Informe favorable a ley de lavado

Las Comisiones del Senado que estudian el proyecto de ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo presentará hoy al pleno un informe favorable sobre la pieza. Se trata de las comisiones conjuntas de Defensa y Seguridad Nacional, y la de Justicia y Derechos Humanos, quienes tras escuchar las opiniones de representantes del gobierno, sector empresarial y la sociedad civil, rendirán un informe con la mayoría consensuada.



El senador Adriano Sánchez Roa, presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional, explicó que se acogieron algunos de los puntos disidentes que presentó el empresariado nacional.



Sin embargo aclaró que la ley no afectará el desenvolvimiento comercial, esto porque el proyecto restringirá los pagos en efectivo en la compra de vehículos e inmuebles.

“Las legislaciones internacionales tienen un tope de diez mil dólares, nosotros estamos poniendo como límite quince mil dólares, para que entonces esa transacción pase a la unidad evaluadora de lavado, pero no significa que no se pueda realizar” expuso el legislador.



Posición del Conep



En una carta enviada a las comisiones que estudian la iniciativa, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) consideró que la inclusión de la evasión fiscal como causa de una infracción de lavado de activos podría dar lugar a un uso arbitrario de la ley, ya que no existe una definición universal aceptada de delito tributario o evasión fiscal y podría dar lugar a interpretarse el incumplimiento de obligaciones tributarias y deberes formales con defraudación grave fiscal.



Asimismo la entidad comparó que en la mayoría de los países de la región los delitos como la evasión no son considerados como infracciones precedentes al lavado de activo, salvo que se haya comprobado el dolo.

Aumenta las sanciones penales y duplica multas

El proyecto de modificación a Ley sobre lavado de Activos, sometida por el Poder Ejecutivo, aumenta las sanciones penales y duplica las multas a quienes incurran en el delito y además castiga el financiamiento del terrorismo. La pieza busca alinear la normativa local con 40 nuevas recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional en materia de lavado de dinero.