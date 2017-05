Isa Conde dice movimiento está contaminado con “politiquería”

05/05/2017 12:00 AM - Genrris Agramonte

El ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, acusó a Participación Ciudadana, organización de la cual fue fundador, de haber ido deslizándose por el peligroso camino del partidismo, del clientelismo y de la intolerancia. En una carta dirigida al Consejo Nacional de Participación Ciudadana, vía Marisela Duval Pérez, coordinadora general, el funcionario consideró como una “burda manipulación” que se estén usando extractos de su libro “Relato de la vida de un desmemoriado” sacados de contexto para tratar de sustentar una denuncia penal y temeraria en el marco del Movimiento Verde.



Isa Conde consideró que se trata de un acto de deslealtad hacia su persona, “por lo que me he decepcionado profundamente”.



En la comunicación, Isa Conde dijo que desde el inicio del Movimiento Verde se sintió optimista porque estaba preocupado por la inercia de una parte importante de la sociedad civil. Sin embargo, dijo que al mismo tiempo le preocupaba que dentro del movimiento, sectores que querían pescar en río revuelto contaminaran con posiciones politiqueras y partidistas un movimiento que nació sano.



Agregó que en los últimos días se ha estado desviando la visión inicial de ese proyecto hasta convertirse en un movimiento cuyo objetivo fundamental ha derivado en combatir al Gobierno.



“Pero lo más preocupante es que, y creo que es hora de llamar la atención, es que muchos de aquellos que pueden ser señalados como corruptos de todos los espectros políticos y económicos, estén maniobrando desde adentro para que la atención se desvíe hacia otro objetivo. Ese objetivo es Danilo Medina, quien por demás, entiendo, no se merece el tratamiento que se le está dando por parte de sectores que han proclamado históricamente su apartidismo”, agregó Isa Conde en su carta.