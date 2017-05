Tras foto de Ángel Rondón en una celda, toman medidas de seguridad en Palacio de Justicia

Las autoridades del Palacio de Justica de Ciudad Nueva han adoptado nuevas medidas de seguridad luego de la foto en una celda que circuló ayer en las redes sociales de Ángel Rondón, presentante de la empresa brasileña Odechercht en el país, uno de los detenidos de los 10 detenidos por el caso de soborno de la constructora.

La medida consiste en cada persona que asiste a la celda, que está ubicada en la cuarta planta del edificio, debe estar identificada y contar con la autorización del detenido.

Aunque esto no ha sido confirmado por las autoridades, los parientes de los detenidos que han ido a visitarlos la mañana de este miércoles indicaron que fueron informados de la misma.

A los visitantes se les está dando un espacio de 5 a 10 minutos, para que otras personas puedan entrar.

La mañana de hoy al lugar fueron llevados varios botellones de agua, trajes de vestir, entre otras indumentarias. En las celdas también hay aires acondicionados portátiles, y fueron introducidos varios televisores.

Guardan prisión en el Palacio de Justicia Temístocles Montás, ministro de Industria y Comercio y ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y Víctor Díaz Rúa, ex ministro Obras Públicas.

También Radhamés Segura, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales –CDEEE-; Andrés Bautista, ex presidente del Senado y actual presidente del opositor Partido Revolucionario Moderno -PRM-; el ex diputado Ruddy González y Ángel Rondón.

Además, Roberto Rodríguez, ex director del Instituto Nacional de Aguas Potable -Inapa- y César Sánchez, ex vicepresidente ejecutivo de la CDEEE y dirigente del PRM.