Las investigaciones por “tumbes” son frecuentes en la PN

Con frecuencia el Departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional inicia investigaciones de agentes de esa institución que realizan operaciones en las que desaparecen sumas importantes de dinero o bienes de valor. El caso más reciente ocurrió a finales del mes pasado en San Francisco de Macorís, donde continúa siendo un misterio el paradero de RD$592,900 que habían sido robados por una banda de supuestos estafadores en un banco. En este caso atraparon a los que huían con el dinero robado, pero el efectivo desapareció.



De manera extraoficial sólo se ha dicho que en la huida, los supuestos delincuentes cargaban con el dinero en una valija y que al ver que los perseguían, lo tiraron en un monte y los agentes que participaron en el operativo no lograron encontrarlo.



Por el hecho comenzaron a investigar a los policías que participaron en la acción, pero de la indagación no se han dado detalles.



Otros casos



Sin embargo, esta no es la primera vez en que es cuestionada la actuación de policías durante operaciones que involucran dinero.



A finales de marzo, un cabo y un raso de la Policía Nacional fueron sometidos porque supuestamente le dieron un “tumbe” de 50 mil pesos a un distribuidor de drogas en el sector de Canastica, en San Cristóbal.



En ese momento, el vocero de la Policía, Nelson Rosario, había informado que los rasos Jan Carlos Montes de Oca Arias y Gerson Miguel Pérez serían sometidos por haber amenazado de muerte a un supuesto distribuidor de drogas para que le entregara el dinero.



Mientras que en el año 2012, La Policía se vio envuelta en un escándalo, cuando un grupo de quince oficiales fueron acusados de realizar un allanamiento en el residencial La Mulata III, en Sosúa, provincia Puerto Plata.



En esa intervención realizada en el apartamento de unos ciudadanos alemanes, supuestamente los agentes cargaron con dos cajas fuertes en las que habían 60 millones de pesos y otras pertenencias de valor.



El escándalo provocó que trece de los quince policías fueran cancelados por disposición del Consejo Superior Policial.



El año pasado la organización no partidista Participación Ciudadana publicó un informe en el que establece que el 75% de 513 agentes de la Policía Nacional cancelados a lo largo del 2015 fueron separados del servicio bajo la acusación de haber participado en actos de corrupción.

La PN mata a la madre de Brayan Peter Félix Paulino

Durante una persecución por el robo de un banco en San Francisco de Macorís fue muerta de un tiro María Reyna Paulino Rivas, de 44 años, quien era la madre de Brayan Peter Félix Paulino, miembro de una banda de asaltantes que realizó varios crímenes y delitos en el gran Santo Domingo. En la persecución también fueron apresados cinco hombres que fueron sometidos a la justicia y le dictaron una coerción de ocho meses de prisión preventiva.