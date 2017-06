El ex director ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), César Sánchez, dijo la noche del martes que cuando los representantes del Ministerio Público acudieron a su residencia el lunes 29 de mayo para detenerlo por el caso Odebrecht, se sintió como “una masa de carne”.

Aunque reconoció que las autoridades actuaron correctamente, dijo que pusieron a sus padres como nunca él los ha puesto, debido a que en ese mismo instante le quitaron su nombre.

En ese sentido, durante el conocimiento de la medida de coerción, le pidió al juez Francisco Ortega Polanco que le ayude a recuperar su nombre.

“Señor magistrado, a usted le voy a pedir un favor; que me ayude a recuperar mi nombre, porque esa masa de carne tiene necesariamente, quizás a partir de hoy, y su decisión, de nuevo la oportunidad de llamarse César Domingo Sánchez Torres, porque quien le habla todavía no lo es”, imploró, al negar que no tiene ningún arraigo.

Manifestó que en términos de valores lo único que tiene es a la mejor esposa, a la que conoce desde que eran niños.

“Los mejores hijos, que son tres; y los mejores nietos, que son cinco. Ese es ya mi arraigo, hasta que ustedes y la justicia no me devuelvan el resto de mi arraigo, seguiré siendo una masa de carne”, insistió Sánchez.

Insistió en que la justicia dominicana le tiene que devolver su nombre porque, según él, han cometido un atropello en su contra que, “como decía Santa Teresa, me ha llegado hasta donde más duele”.

Expresó que al escuchar la participación y las intervenciones de las personas que lo antecedieron, se dio cuenta “de que hay una esperanza de una posibilidad, tengo una oportunidad de que usted me ayude a reivindicar mi nombre”.

Pese a que imploró e insistió en que le “devuelvan su nombre”, reconoció que estaba en una lista que se hizo mediante un decreto cuando lo nombraron administrador de la CDEEE, en el año 2000.

“Quien me puso en la lista a mí se llama Hipólito Mejía, no ese señor que envió listas de nombres aquí”, expresó.

Manifestó que no existe la forma de demostrar que él utilizó dinero que no fuera de trabajo, “nunca lo he hecho, y nunca lo haré. No lo van a poder demostrar, porque no es posible, y lo imposible no se demuestra.

Le aseguró al juez que estará siempre disponible, como la ha estado, al mandato, al llamamientos de las autoridades, en el momento en que sea requerido.