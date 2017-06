Fiscal del DN: Blas Peralta pretende manejar la justicia como a sus camiones

La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, dijo este jueves que Blas Peralta, acusado del asesinato del exrector de la Universidad ASD, Mateo Aquino Febrillet, pretende manejar a la justicia como maneja sus camiones.

Sostuvo que el imputado se la ha pasado cambiando de abogados y ha querido retrasar el proceso.

“Reciba la sanción que merece, pero sobre todo para que no siga burlándose de la justicia como históricamente él lo ha hecho, que históricamente Blas Peralta se ha creído que él está por encima de la justicia y se le va a demostrar que él no está por encima de la justicia. Pretende manejarla como él maneja sus camiones y no se puede permitir”, dijo Reynoso.

La fiscal habló en estos términos tras concluida la audiencia de hoy contra los cuatro imputados del caso, la cual fue reenviada para el lunes.

Mientras que el sindicalista Peralta negó que tenga intención de retrasar el proceso.

“El que está más interesado en que esto se aclare soy yo”, sostuvo Peralta.

Agregó que nunca se ha declarado culpable del caso.

La jueza Gisselle Méndez, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito, aplazó la audiencia acogiendo el pedido de la defensa de Peralta que argumentó que uno de los abogados tiene conjuntivitis.

Además de Peralta, están vinculados son imputados de asesinato de Aquino Febrillet, Geraldo Féliz Batista Mena, Franklin Venegas y el coronel Rafael Herrera Peña.