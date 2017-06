“Orquestas planta”, un concepto que sigue vivo

El componente artístico en los programas de hoteles y restaurantes dominicanos sigue siendo un factor de alta importancia. Orquestas completas, músicos y cantantes independientes llevan sus anécdotas y repertorios a estos escenarios, los que han ido convirtiendo en puntos de encuentro con sus seguidores. Sin embargo, hay un concepto que con el paso del tiempo ha ido perdiendo espacio en los hoteles de Santo Domingo, que son las orquestas de planta.



En el sector hotelero de la capital, el Real Intercontinental, el Jaragua y el Barceló mantienen la tradición de la música en vivo como parte fundamental de su entretenimiento. Por ejemplo, el hotel Barceló Santo Domingo, antiguo Lina, tiene desde hace casi 25 años la Orquesta Barceló SD, dirigida por el maestro Israel de la Cruz. La agrupación ameniza el ambiente de lunes a sábado, a partir de las 9:00 de la noche, a ritmo de merengue tradicional y contemporáneo, salsa y bachata. “Pienso que la disminución de las orquestas de planta ha sido por un asunto de presupuesto y cultural, además de criterio por parte de las empresas”, explicó De la Cruz a elCaribe. “A veces, la falta de cultura y conocimiento se da porque ellos (los empresarios) piensan que no es importante invertir en los músicos cuando pueden tener un Dj que les sale más económico. La presencia de los Djs ha disminuido las orquestas de planta, la calidad de la música también”, agregó el músico.



El director de la orquesta Barceló Santo Domingo consideró que tener una agrupación de planta beneficia más a los sectores hoteleros y gastronómicos, porque ofrecen mayor variedad frente a los artistas y grupos independientes, ya que, según dijo, estos tienen repertorios “muy suyos”.



“La gente piensa que con las bandas sube el costo. Mantener una orquesta de planta puede variar, es el sueldo básico, 17 mil pesos, y con siete músicos está más que bien como un grupo pequeño”, detalló.



La administración del hotel Jaragua también ha entendido la importancia de este tipo de concepto. Por más de dos décadas ofrece a sus huéspedes y público en general una rica variedad musical al ritmo de la Merengue Band, de lunes a sábados.



Por otro lado, el Intercontinental, el último en abrir en la ciudad, no cuenta con una orquesta de planta, pero sí incluye la música en vivo de manera permanente, los miércoles y viernes, en el restaurante The Market, con el cantante Miguel y la agrupación Dapatres, respectivamente.



El concepto de los restaurantes



Una propuesta parecida a las orquestas de planta de los hoteles, aunque es una vez a la semana, la comenzó a ofrecer Meridian Events Center. Cada jueves el público puede disfrutar de los ritmos que ofrece esta agrupación, la que han conformado bajo el nombre de La Gran Banda de Meridian, dirigida por Pío Rojas, percusionista dominicano de la orquesta de Johnny Ventura por más de 40 años, y con varios cantantes, entre ellos Roberto del Castillo, corista de larga data de “El Caballo”.



“La gente disfruta de una conjugación de oferta gastronómica y entretenimiento, no se paga ningún tipo de cover (entrada) y sirve de plataforma para ese tipo de artistas que anda buscando proyección”, explicó Néstor Caro, de Meridian. “Es un alto beneficio para descubrir espacios y ponemos una plataforma a músicos y artistas. Estamos complacidos con los resultados, ya que estamos logrando los objetivos; se incrementan en cuanto a cantidad y calidad de gente y obtenemos buenos resultados”, agregó el empresario.



Caro, quien define el entretenimiento como una columna vertebral de la hotelería y gastronomía, destacó que la presencia de música en vivo en estos establecimientos es fundamental, porque actualmente las personas buscan disfrutar y tener varias opciones en un mismo lugar, y, además, activa la competencia en el mercado. Tan acertado ha sido el resultado que han tenido que, además de presentar a la Gran Banda de Miridian los jueves, Caro adelantó que continuarán ampliando el abanico de opciones en cuanto a espectáculos en vivo se refiere.



El restaurante Jalao de la Zona Colonial, ofrece algo parecido. Por ejemplo, todos los miércoles se presenta un artista, el cual varía cada mes. En junio le corresponde a Bonny Cepeda. Los jueves, fijo, canta el Grupo Faena, los martes Joel Santos, viernes, sábado y domingo los cantantes varían.



Muchas agrupaciones y artistas independientes no son exclusivos de una plaza, sino que se presentan en diferentes lugares. Julieta tiene a Nicol Santiago todos los sábados, Hard Rock Santo Domingo a Grupo Esencia los martes, Ferro Café al grupo Faena, Ziva a Sam Castro cada miércoles, y Drake’s hace lo propio con Banda Silver. La Cassina, Eme by Marketcito, Mecenas Café, La Posta, el Corrido, Applebee’s, Olivia, The W Bar, son otros que presentan música en vivo, diferentes días de la semana, con artistas como Edwar Cruz, Chantal del Pino, Grupo Impar, Mariachi Corrido, Miguel Ángel Soul, Marcos y Tres, Grupo Bonyé, entre otros.



Otras propuestas está encabezadas a nivel empresarial por artistas como Rafa Rosario con Millo, donde se ofrecen sus “Miércoles Bohemios”, por los que han pasado, entre otros, Fausto Rey y José Peña Suazo, los viernes Sam Castro y sábados Los Paymasí; o Kviar Lounge by Félix De Óleo, tiene una agenda definida que inicia el lunes con Yohanna Almánzar, Sergio Vargas los martes, miércoles de Sonia Alfonso, viernes de Los Custodios, sábado de Orquesta Café y el Grupo Maniel los domingos.



Hoteles y restaurantes como escuela



Del Castillo consideró que actuar en estos establecimientos representa un crecimiento para los artistas, porque son como escuelas en las que aprenden a desdoblarse.



“Para mí es una escuela, una universidad, porque me permite estrenar recursos nuevos cada día, es un público muy exigente, hay que estar a diario renovándose, cambiar los repertorios…”, sostuvo el también presentador de televisión.

Plataformas para el despegue de artistas

De las orquestas de planta han salido artistas como el merenguero Silvio Mora y el salsero Deivy Jiménez, de la Merengue Band del hotel Jaragua. De la Orquesta Barceló han despegado Luisanna, de Divas by Jiménez; Karinel Rodríguez, quien forma parte de una agrupación en los Estados Unidos, Mayelin O!, que canta con el intérprete de “Llegó el pavo”, además de José Frank de Óleo, quien graba la trompeta a la mayoría de los grupos merengueros del país, mencionó Israel de la Cruz.