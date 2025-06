Del 27 al 29 de junio en el Hotel Kimpton Las Mercedes, de la Ciudad Colonial. Organiza Fundación René del Risco

Minerva del Risco, es escritora y gestora cultural. Al frente de la Fundación que lleva el nombre de su padre, el escritor René del Risco, viene realizando una encomiable labor de difusión y reflexión sobre la literatura y promoción de la obra de su progenitor. En 2023 co-organizó Centroamérica Cuenta por primera vez en República Dominicana.



“Mar de palabras”, es la nueva oportunidad que le ofrece Minerva a los dominicanos de tener contacto con intelectuales de otras partes del mundo. El nuevo evento será del 27 al 29 de junio en el Hotel Kimpton Las Mercedes, de la Ciudad Colonial.



En conversación con elCaribe, Minerva afirmó que “después de haber asistido a otros festivales en distintos países, me di cuenta que en República Dominicana se necesitaba este tipo de encuentros para crear conexiones con el mundo y que el mundo se asome a nuestro Caribe. Hemos vivido en un aislamiento no solo por razones geográficas, sino también que por alguna razón nos hemos distanciado de las actividades culturales que suceden en el mundo. Otra razón es que los festivales son plataformas para visibilizarnos, especialmente en el área editorial. ”, dijo rotunda.



La escritora dominicana fue entática al expresar que el evento fue inspirado por “el deseo de que nuestra literatura se conozca, se reconozca y se valore, no solo internacionalmente sino también nacionalmente, entre nosotros mismos”.



En el fondo del mar



Sobre los apoyos dijo: “Hemos tenido la dicha de que nuestros patrocinadores han creído en este proyecto y por esa confianza hemos convertido a Mar de Palabras en una realidad. Ellos son el Ministerio de Turismo, Banreservas, Indotel, I512, Centro León, CEPM, Banco Central, Arajet, Induveca, Asociación Cibao, Divano, RNN, Embajada de España, Grupo Universal, AC/E, ABC Cultural, CCE, etc”.



Informó también: “Vienen escritores de 10 países, entre ellos, de Colombia Juan Gabriel Vásquez, Camilo Hoyos, Gonzalo Mallarino, Andrea Montejo”.



Enumeró que de México viene una vigorosa delegación de la que formarán parte “Juan Villoro, Aura García Junco, Denisse Dresser, Sofía Rivas, Benito Taibo, Imelda Martorell, Daniela Tarazona, Andrea Chapela”.



“De Costa Rica Carlos Cortés; de Angola Ondjaki; de España Aroa Moreno, Antonio Sáez Delgado, Paula Canal, Sorayda Peguero”. De Cuba-Puerto Rico Mayra Montero y Carlos Manuel Álvarez. Representando las letras de Nicaragua Claudia Neira, secretaria ejecutiva de Centroamérica Cuenta. Desde Estados Unidos vendrá el dominicano Junot Díaz, Cleyvis Natera (RD-EE.UU.) y John Feeley. Por Venezuela Alberto Barrera Tyszka; de Perú Joseph Zárate; de Puerto Rico Luis Rafael Sánchez; y de Argentina Gabriela Cabezón Cámara.



Según del Risco: “Es una actividad para todo el que esté interesado en los distintos temas de reflexión que se van a debatir en el programa. Les invito a que accedan a la página web mardepalabras.com y vean el maravilloso programa que hemos elaborado para personas en todas las áreas. Es un espacio de diálogo, de reflexión, de debate de análisis e intercambio de ideas, de pensamiento”, advirtió.



Entre los invitados se encuentra el fotógrafo Daniel Mordzinski, reconocido como “el fotógrafo de los escritores”.



Programa



Viernes 27 de junio

5:30 pm América Latina: entre la reinvención y el futuro en tiempos de Trump. Jonh Feeley (EE.UU.), Denise Dresser (México) y Flavio Darío Espinal (RD) con Alberto Barrera Tyszka.



6:30 pm Cuando el Caribe no es una postal. Luis Rafael Sánchez (PR), Soledad Álvarez (RD) y Carlos Manuel Álvarez (Cuba) con Camilo Hoyos (Colombia).



7:30 pm La literatura como brújula en tiempos inciertos. Juan Gabriel Vásquez (Colombia) y Junot Díaz (RD) conversan con Claudia Neira B. (Nicaragua)



Sábado 28

11:00 am Homenaje a Mario Vargas Llosa. Soledad Álvarez (RD) y Juan Gabriel Vásquez (Colombia)



12:00 m Ficción con nombre y apellido. Carlos Cortés (Costa Rica), Juan Gabriel Vásquez (Colombia) y Alberto Barrera Tyszka (Vzla) con Carmen Imbert (RD).



3:00 pm Narrar la cicatriz: escritura, memoria y testimonio. Juan Villoro (México), Gonzalo Mallarino (Colombia), Aroa Moreno Durán (España) y Carmen Imbert (RD) con Margarita Cordero (RD).



4:00 pm Borrar, escribir y reescribir: entre la ficción y el relato real. Joseph Zárate (Perú), Aura García Junco (México) y Martha Rivera Garrido (RD) con Priscilla Velázquez R. (RD).



5:10 pm Imaginar el futuro: Sobre la crisis medioambiental y otras distopías. Andrea Chapela (México), Gabriela Cabezón Cámara (Argentina) y Joseph Zárate (Perú) con Frank Báez (RD).



6:10 pm Silencios rotos: narrar lo incómodo. Cleyvis Natera (RD), Daniela Tarazona (México), Pablo Simonetti (Chile) y Mayra Montero (Cuba) con Camilo Hoyos (Colombia).



7:10 pm Entre el ruido y el veto: escribir en la era del escrutinio.Ondjaki (Angola), Sorayda Peguero (RD), y Jochy Herrera (RD) con Antonio Sáez Delgado (España).



Domingo 29

11:00 am: Más allá de la trama: narrativas que desafían el orden. Andrea Chapela (México), Carlos Cortés (Costa Rica), Pablo Simonetti (Chile) y Daniela Tarazona (México) con María José Rincón (RD)



12:00 m: Escritura nómada: entre dos orillas. Junot Díaz, Sorayda Peguero y Cleyvis Natera conversan con Miguel Yarull (todos RD).



3:00 pm: El precio de vivir en la isla: ¿libertad o encierro? Frank Báez (RD), Luis Rafael Sánchez (PR), Mayra Montero (Cuba) y José Alcántara Almánzar (RD) con Antonio Sáez Delgado (España).



4:00 pm: El último bastión: cómo defender la democracia… John Feeley (EU), Juan Gabriel Vásquez (Colombia) y Denise Dresser (México) con Persio Maldonado (RD).



5:10 pm: Leer para vivir: los libros que nos hicieron. Alberto Barrera Tyszka (Vzla), Juan Villoro (México) y Carlos Manuel Álvarez (Cuba) con Alicia Ortega (RD).



7:10 pm: Un diálogo: escritores con visiones singulares. Ondjaki (Angola), Juan Villoro (México) y Gabriela Cabezón Cámara (Argentina) conversan con José Enrique Delmonte (República Dominicana.

Agencias literarias y derechos de autor

Viernes 27 y sábado 28 de junio:



Este taller de dos jornadas ofrece una inmersión en el mundo editorial y la gestión de derechos. En la primera sesión, se analizará el ecosistema editorial en español, el papel de agentes y editores, y la mejor manera de presentar un manuscrito. En la segunda, se explorarán los derechos de autor, la negociación de contratos y la cesión de derechos audiovisuales, con un enfoque en las oportunidades para agentes literarios en América Latina.



Imparten: Andrea Montejo (Colombia) y Paula Canal Huarte (España).

La literatura

“Que nos vean, que nos descubran y que se empiece a promover la literatura dominicana. Eso es muy importante”.