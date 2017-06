Luis Abinader: el Gobierno no tiene plan concreto contra la corrupción

El dirigente perremeísta, Luis Abinader, consideró este lunes que el Gobierno no tiene un plan concreto para enfrentar la corrupción y manifestó que instituciones como la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República no hacen mucha cosa para enfrentar ese flagelo.

Indicó que cuando la República Dominicana actúa contra un caso de corrupción es porque hay un escándalo internacional, como el de los Súper Tucano y Odebrecht.

Vaticinó que no se enfrenta la corrupción administrativa, la población continuará quejándose en las calle.

“Ni hay instituciones, ni hay lucha por la corrupción… ¿Por qué no fue la Cámara de Cuentas que advirtió sobre Odebrecht?, ¿Por qué no fue la Contraloría que advirtió sobre el caso de Los Tres Brazos, sobre Oisoe, o del CEA?, ¿Dónde está esa lucha?, esa lucha no es cierto”, sostuvo Abinader.

A juicio del dirigente político, por esas razones la Marcha Verde ha sido exitosa y por la presión pública internacional, especialmente en el caso de Odebrecht, donde se han podido procesar a algunas personas y que según él falta muchos.

El excandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno pidió que sean sometidos a la justicia las personas que vendieron los terrenos donde se ubica el sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este.

“Todos deben ir a la justicia, debieron ir hace mucho desde que se descubrió el escándalo”, expresó.

Abinader abogó por un cambio político donde la clase política se comprometa a trabajar con transparencia cuando está en la administración pública.