Aproleche pide la regulación del mercado

28/06/2017 12:00 AM - Darielys Quezada

El presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Leche (Aproleche), Eric Rivero, pidió ayer al Gobierno regular las importaciones de los productos lácteos, ya que afirma se pierde mucho de la producción nacional. “El problema se ha agudizado cada vez más. Las importaciones abiertas y tenemos ventas de leches que no son leches y las fórmulas alimenticias que se venden como leche en el país, las cuales están desplazando una parte importante de la producción nacional”, dijo Rivero.



Explicó que en el país se producen cerca de 700 millones de litros de leche distribuidos entre 58 mil productores e informó que anualmente se pierden más de mil 500 millones de pesos debido a esa problemática.



Rivero deploró, además, que otros que no tienen mercado están vendiendo igualmente la leche por debajo de los precios de sustentación.



“La situación es grave y tenemos meses en eso. Incluso, hemos hecho tres grandes asambleas regionales”, dijo Rivero.



En ese sentido, agregó que ha recurrido directamente al presidente Danilo Medina, a los fines que intervengan algunos puntos del país, donde los productores que viven de la producción ganadera no tienen mercados, y sus precios de ventas han reducido grandemente.



Consideró que la solución de esta situación es que las importaciones se normalicen utilizando las herramientas que ofrece el tratado de libre comercio y que se cumplan las normas nacionales al momento de dejar entrar productos lácteos de otros países



Conaleche convoca a protesta



El Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (Conaleche) convocó para este jueves una protesta frente al Ministerio de Agricultura para demandar que se regule el mercado.