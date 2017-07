Celine Dion posa desnuda para revista

Tres meses después de cumplir sus 49 años, la cantante candiense Celine Dion posó desnuda para la revista Vouge.

Famosa por interpretar la canción "My Heart Will Go On" de la película Titanic, la también empresara recientemente causó controversia por la peculiar fotografía publicada en la cuenta oficial de Instagram de la revista, en la que aparece sentada en una silla, con las piernas cruzadas y donde se aprecian una de las botas y piezas de vestir que usa en tomas previas.

El texto que acompaña la foto dice, entre otras cosas, "Un pequeño desnudo para reflexionar entre los cambios de vestuarios de Celine Dion en los shows".

