Martha Heredia ahora tiene cinco días de libertad

Martha Heredia fue beneficiada con la ampliación de la medida de medio libre a cinco días, y solo pasa tres noches encerrada en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres.

Con esta medida, que se le otorga a personas privadas de libertad en periodo de prueba, se le permite a Heredia, -condenada por tráfico de drogas a siete años-, trabajar y estudiar, según lo estipula la Ley 224 que rige el régimen penitenciario, con la que tiene mayor oportunidad para readaptarse a la sociedad.



Desde hace dos o tres semanas, Heredia sale del centro los martes en la mañana, cuando va a trabajar, y regresa los sábados a las seis de la tarde tras salir de la Universidad Abierta para Adultos, de acuerdo a lo informado por Elvin Acosta, abogado de la artista, quien dijo que la medida fue tomada por el juez de Ejecución de la Pena del Distrito Judicial de Santiago, Rubén Darío Cruz Uceta, de forma administrativa.



Informó que Martha sometió la petición administrativamente a las autoridades de medio libre, ya que cuando no hay víctimas no hay que ir a audiencia, y el juez tiene la facultad de otorgarle o no los cinco días.



“Ella está prácticamente para una condicional, ella tiene casi cinco años, y como se le negó la condicional el juez trató de que ella tuviera acceso a un programa mejor para su readaptación a la sociedad. Está tranquila en su casa, tú no la ves interactuando en las redes ni nada”, expresó Acosta.



Acosta informó que las condiciones de trabajo de Martha Heredia siguen igual, en la oficina de cobros Colón Ventura y Asociados.



El abogado informó que volverán a someter la solicitud de libertad condicional posiblemente en septiembre u octubre, y que podía hacerse a los tres meses de habérsela negado, pero que ella prefirió esperar, que está en bajo perfil, tranquila, sigue estudiando y trabajando.



“No es muy seguro todavía, tenemos que darle un tiempo para ver si ella va cumpliendo con este medio libre, pero puede ser que sea en septiembre u octubre”, precisó Elvin Acosta.



La familia está feliz



Al conversar con la madre de la ganadora del Latin American Ido 2009, Maritza Rivas, ésta no escondió su felicidad y dijo que “entendemos que con esta medida están dando un voto más de confianza y están diciendo que el año que ella hizo anteriormente (bajo el medio libre) fue fructífero, con buen comportamiento y buena disciplina...”. “Para nosotros es un paso más, ya estamos cerca de la (libertad) condicional”, dijo esperanzada.

Terminó relación sentimental

Hace varios meses se supo que Martha Roseli Heredia Rivas, nombre de pila de la cantante, mantenía una relación amorosa con un empresario artístico. En ese sentido, la progenitora de la intérprete se encargó de aclarar la situación sentimental actual. “Ya eso caducó”, dijo.



Martha sigue trabajando y asistiendo a la universidad, pero su carrera artística la ha detenido por su situación judicial, a pesar de que tiene cinco días libres a la semana.