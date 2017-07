Vice ecuatoriano declara por caso Odebrecht

Quito. El vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas rindió una declaración voluntaria ante la fiscalía sobre el caso de corrupción de Odebrecht, que reconoció haber entregado 33,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios a cambio de obras estatales.

Al término del procedimiento ante el fiscal general, Carlos Baca, Glas dijo ante la prensa: “tenemos que actuar con seriedad. Hago un llamado a la oposición a que actúe con seriedad y responsabilidad. La justicia no es un circo, no es un show para que alguien le venga a tomar foto” y añadió que “claramente ha habido un intento de destruir la honra de personas... Y en lo particular acudiré a la justicia (para enfrentar a los responsables)”.



Antes del ingreso del vicepresidente, decenas de simpatizantes protagonizaron incidentes en las calles y agredieron verbal y físicamente a un exlegislador de oposición que buscaban ingresar a la fiscalía para entregar 25 preguntas que pudieran ser formuladas a Glas, pero no lograron hacerlo.