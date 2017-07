JCE y ONE pactan compartir datos de plataformas

La Junta Central Electoral (JCE) y la Oficina Nacional de Estadística (ONE) firmaron un convenio mediante el cual ambas instituciones intercambiarán informaciones importantes contenidas en sus plataformas electrónicas. El convenio fue suscrito por el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, y la directora de la ONE, Alexandra Izquierdo, en un acto en el que explicaron que la JCE entregará mensualmente a la ONE, en formato digital, mediante conexiones encriptadas entre ambas instituciones, los microdatos sobre hechos y actos del Estado Civil (nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios) que registran las Oficialías del Estado Civil. En tanto, la ONE pondrá a disposición de la JCE las actualizaciones disponibles de la cartografía censal a través de un medio electrónico.



Castaños Guzmán e Izquierdo consideraron que este acuerdo permitirá a la ONE modernizar los procesos de preparación de las estadísticas vitales, elaboradas a partir de los registros de nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios que realizan las Oficialías del Estado Civil.



El titular del órgano resaltó que el acuerdo “es trascendental para la JCE, pues para los fines de organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones, la JCE debe disponer de una cartografía actualizada, siendo la ONE la entidad que puede proveer una mejor información cartográfica específicamente referida a los asentamientos humanos”.



Alexandra Izquierdo agradeció a los miembros titulares, al pleno y al presidente de la JCE, a la vez que resaltó el paso trascendental para ambas instituciones: “Con este convenido estamos pasando de la época de la caverna a la civilización”.



De acuerdo al pacto interinstitucional de cooperación tecnológica, ambas entidades garantizarán la ‘anonimización’ de los datos a recibir por la ONE, así como también a no divulgar a terceros la cartografía censal y se mantendrán conectados.