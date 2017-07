Miriam Germán decide conocer caso Odebrecht

La presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, aclaró ayer que a pesar de inicialmente haber solicitado que la excluyeran del proceso por los sobornos de Odebrecht, está en disposición de conocer la apelación de las medidas de coerción. Así lo afirmó, previo al inicio de la audiencia, en la cual pidió disculpas “por una reacción apresurada ante afirmaciones malintencionadas”, dijo.



Agregó que mantiene con el procesado Víctor Díaz Rúa una amistad, pero que eso no está establecido en el Código Penal, como una causa de inhibición ni de recusación.



“Incluso, si esa amistad no me condicionó a mí cuando él tuvo un proceso para opinar contrario a lo que fueron los intereses. Así es que aquí estoy en disposición de conocer este asunto y si alguna de las partes tiene una objeción a mi presencia, que deposite su objeción por secretaría para darle lectura y hacerla pública”, expresó.



El pasado 23 de mayo, Germán Brito envió al titular de la SCJ una carta en la cual le pidió no ser considerada como jueza de la instrucción especial, ni como miembro del pleno, en caso de que el proceso por los sobornos de Odebrecht llegara al máximo tribunal del país.



“Se ha desatado una serie de comentarios atribuyéndome una estrecha amistad con el señor Víctor Díaz, lo conozco, he conversado con él, nunca sobre un proceso en el que ni siquiera nadie ha sido formalmente imputado”, destacó en la misiva.



La presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte resaltó además que su manera de ver la vida, la hace no andar huyendo de nada, ni eludir responsabilidades, amistad o trato, con quien fuere, porque eso no la condiciona para ningún juicio. Precisó que tiene amigos de todos los sectores y de todas las clases, pero que “ninguno puede darse el lujo de afirmar que es dueño de mi voto como juez”.



En aquella ocasión había dicho que era “una decisión que no tiene marcha atrás, me considero excluida de todo lo relativo al proceso”.