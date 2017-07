Andrés Bautista dice tras salir de la cárcel que luchará por una justicia independiente

El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Andrés Bautista afirmó este martes tras su salida de la cárcel Najayo Hombres que este caso le fortalece más para luchar por una justicia independiente en la República Dominicana.

“Si me preguntaran si estoy alegre, les diría que no tengo motivos, pero sí me sobran estos para luchar por una justicia independiente en la República Dominicana” indicó.

Bautista obtuvo su libertad mediante sentencia de los jueces de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia.

“La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia ha dado un primer e importante paso y una señal de que le Ministerio Público no tiene un caso contra mí, como he venido sosteniendo desde que fui injustamente arrestado y luego sometido a prisión preventiva” Agregó.

Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) variaron la medida de coerción a Andrés Bautista al pago de una fianza ascendente a 15 millones de pesos como garantía económica; impedimento de salida del país y la presentación periódica el primer lunes de cada mes por espacio de nueve meses.

Cientos de dirigentes nacionales y provinciales del PRM se dieron cita en el local del PRM, tributándole a su llegada diversas y emotivas demostración de alegría y solidaridad a Bautista.