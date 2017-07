La relevancia de una correcta conducción política

El 30 de junio pasado, el pueblo dominicano, especialmente la gran familia que constituye el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), conmemoró el 108 aniversario del nacimiento del Gran Maestro, Profesor Juan Bosch; ocasión que aprovechamos para reflexionar acerca de la relevancia de sus enseñanzas en el correcto ejercicio del poder y de la conducción política.



En vista de que su pensamiento político, gracias a la aguda visión de futuro que tuvo, sirve de guía para el adecuado ejercicio de la política no solo en América Latina, sino, también, en muchos países del mundo; queremos, a través de estas páginas de elCaribe, recrear otras de sus ideas.



En 1938, Juan Bosch al recibir la información de que Trujillo planeaba designarlo como diputado, salió del país y regresa el 20 de octubre de 1961, después de un largo exilio de 23 años. Su propósito principal, al retornar a la patria fue educar al pueblo dominicano para que pudiera avanzar en la construcción de su propio destino e identidad, a fin de superar la pobreza y transitar el camino del desarrollo y la democracia. Para ese propósito, expresaba Bosch, el pueblo dominicano debería contar con una conducción política correcta.



Sus ideales, principios y valores los plasmó en prácticas concretas en el ejercicio del poder. La representación del Estado en su pensamiento no se construye como un aparato de control, sino un instrumento de educación, una vía de organización y un vehículo de transformación.



Desde esta concepción anterior y en el corto tiempo que ejerció el gobierno antes de ser derrocado por un golpe militar, en 1963, Bosch concretó sus ideas teóricas e ideológicas en un Plan de Desarrollo Económico Nacional, que incluyó la electrificación del país y el aumento de la generación de energía, la extensión del alumbrado, el inicio de la construcción de la presa y la hidroeléctrica de Tavera, la termoeléctrica de Puerto Plata, el diseño y construcción de los canales de riego, así como la formación de trabajadores en escuelas técnicos-vocacionales y un amplio programa de reforma agraria, entre otras iniciativas no menos importantes y trascendentes.



También impulsó la primera Ley de Desarrollo e Incentivo Industrial, la creación de la Zona Franca de Puerto Plata como Puerto Libre, la ampliación del Aeropuerto de Santo Domingo, la modificación de los planes de estudio con áreas destinadas al conocimiento de la producción agrícola y con fines prácticos para integrarse a la producción, los planes de becas en el exterior, y la política de construcción de viviendas no centralizadas en la ciudad capital, entre otras medidas.



Una mirada retrospectiva nos muestra que las ideas de Bosch no han quedado en el pasado, sino que han germinado en su obra maestra, el PLD; en cuyas administraciones gubernamentales se ha avanzado significativamente en la construcción de una sociedad dominicana vez más próspera y menos desigual, en democracia y en libertad.



Un partido educado políticamente, como es el caso del PLD, ha sido el que ha logrado el mayor crecimiento económico en la historia de la República Dominicana, al punto que, para que se tenga una idea, en los últimos cinco años, exhibe una tasa promedio anual del Producto Interno Bruto (PIB) real de 6.4%, la más alta de América Latina. De igual manera, la tasa de inflación ha sido la más baja en la región.



También somos un mejor país, entre otros aspectos, porque sólo en los últimos cinco años hemos creado más de 500 mil empleos productivos, alrededor de un millón de personas han salido de la pobreza y hemos impulsado nuevos modelos de urbanismo social integral, adicionando viviendas dignas como nunca en la República Dominicana.



El doctor Leonel Fernández y el licenciado Danilo Medina han demostrado, desde la Presidencia de la República, el por qué resulta fundamental para el desarrollo de una nación el hecho de contar con una correcta conducción política, sobre todo si las ideas originarias provienen de un Maestro como el Profesor Juan Bosch.