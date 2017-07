Escuelas actorales y talleres crecen en una dinámica industria del cine

El florecimiento del séptimo arte dominicano tiene que ver con muchos factores, que dan como resultado no solo la diversidad de géneros que están llegando a la pantalla grande, sino una industria dinámica y que brinda oportunidades a profesionales de diversas áreas.

La formación del personal que interviene en este rama del entretenimiento también ha tomado un mayor impulso, especialmente en la parte actoral que es uno de los renglones de mayor efervescencia actualmente.



Las escuelas de actuación, tanto de cine como de teatro, no son cosas de ahora. Una de las más reconocidas es la Escuela Nacional de Arte Dramático de Bellas Artes, fundada por el maestro de arte escénico Emilio Aparicio hace 71 años.



Esta institución del Ministerio de Cultura cuenta con 20 profesores, entre ellos, Haffe Serulle, Servio Uribe, Gisela Nolasco, Elina Hoepelman, Fausto Grullón y Ruth Emeterio, y tiene una matrícula actual de 180 estudiantes que toman clases de lunes a viernes.

En esta escuela de Bellas Artes, el tiempo de preparación es de tres años y uno de los requisitos para ingresar es tener aprobado el segundo de bachillerato. Por sus salones han pasado actores como María Castillo, Carlota Carretero, Karina Noble, Johnnie Mercedes, Iván García, Franklin Domínguez, Lucía Castillo, Jacqueline Estrella, Fausto Rojas, Fausto Mata y Manolo Ozuna, entre muchos otros.



Mientras que en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), 35 personas están cursando la licenciatura de Teatro mención Actuación; el semestre pasado se graduaron cinco. En Dirección de Cine se están formando 10 estudiantes y la carrera de Dramaturgia tiene tres alumnos, de acuerdo a los datos suministrados por Oneida Félix, de la División de Estadísticas de la UASD.



Existen otras instituciones de menor rango en la que se han formado actores como Jean Jean, de Carpinteros; Jean Saintil, de Cristo Rey; Johnnie Mercedes y la beldad dominicana Amelia Vega, que es la Escuela Internacional de Arte Escénico (EIAES), fundada en 1987. Según su director, Carlos Mercado, este centro tiene un programa de preparación en la actuación de cine y televisión de ocho meses. Actualmente, el EIAES cuenta con una matrícula de 5 grupos que oscilan entre los 15 y 20 estudiantes cada uno.

El también profesor de actuación, reveló a elCaribe que para el próximo ciclo, la cantidad de personas por grupo aumentará por la demanda que están recibiendo las clases que imparten de viernes a domingo.



Una de las instituciones del país que incluye en su programa la preparación de actores y actrices, es el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), que acoge a estudiantes desde los 16 años que hayan aprobado, mínimo, el octavo curso.

En el curso técnico del área de Televisión, el tercer módulo está enfocado en preparar a los estudiantes como actores, en 160 horas.



Según explicó la directora de casting, Valerie Hernández, la preparación de los aspirantes en el mundo de la actuación es muy importante para el avance y desarrollo de la industria. “En mi caso, me doy cuenta cuando alguien ha estudiado en castings por su comportamiento, destreza y técnica. Regularmente las personas que no se preparan son las que más se quejan de las pocas oportunidades que existen para los nuevos aspirantes. Ahora mismo hay muchos talleres también que se están ofreciendo y lo más importante es asegurarse que quien lo imparte te va a aportar algo”, manifestó.



La también actriz explicó que “lo establecido, regularmente, es de dos a cuatro años en universidades y luego hay hasta maestrías”, para la buena preparación. Sin embargo, actualmente, hasta tomando varios talleres e ir conociendo las diferentes técnicas leyendo, investigando y practicando, una persona puede considerarse actor.



Otra institución orientada en las clases de actuación es la Academia de Formación Artística Amaury Sánchez, la cual cerró el 2016 con una matriculación de 350 estudiantes; mientras que GC Films Escuela de Cine, reveló a este medio que en enero del 2018 pretende iniciar una Licenciatura en Actuación. Todas ofrecen otras opciones dentro del arte.



Cursos atraen nuevos talentos



Según explicó el cineasta dominicano Alfonso Rodríguez, en la parte de escuelas de actuación, “ahora mismo no hay una escuela como tal que sea, únicamente, encaminada a eso”.



“Lo que básicamente se está haciendo es que gente como yo, como Manny Pérez, Frank Perozo, Laura García Godoy y María Castillo, hacemos talleres intensivos de actuación, por temporadas”, agregó. El también actor de cine resaltó que la preparación en esta área está centrada en cursos esporádicos, de los que salen nuevos talentos. Por lo menos en su caso, Rodríguez dijo que quienes recurren a sus talleres, gozan de la ventaja de obtener papeles de inmediato en sus filmes. En este aspecto, el actor de cine, televisión y teatro, José Manuel Rodríguez, coincidió con Alfonso Rodríguez. Resaltó que inicialmente en la República Dominicana solo existía la Escuela Nacional de Arte Dramático de Bellas Artes y aunque ahora hay otras, los talleres de actuación que ofrecen los profesionales del cine y el teatro permiten que existan muchas opciones viables.



“Pienso que la persona que decide actuar, en estos tiempos, tiene muchas opciones. Hay muy buenos profesores y calidad en las instituciones”, dijo Rodríguez. A su vez, resaltó que se ha reflejado en la pantalla grande que en la República Dominicana hay espacios para prepararse. “Aunque persiste el mismo problema de que se da poca oportunidad a actores noveles y eso hace que sea difícil observar en la pantalla grande el crecimiento de las escuelas y en las tablas, pero en las obras de teatro sí se evidencia”, agregó.

En el país hay diversas opciones para aprender

Por lo regular, figuras establecidas en la industria como los actores y directores Manny Pérez, Alfonso Rodríguez, José Manuel Rodríguez, Miguel Alcántara, Jacqueline Estrella, Robert Cornelio, Conrado Ortiz y María Castillo, ofrecen talleres de actuación dirigidos a personas con y sin experiencia.



Por ejemplo, María Castillo tiene un “Taller Permanente” en conjunto con el Teatro Nacional, donde abordan en varios módulos métodos como el Stanislavski, en el que sumergen al estudiante en el arte de la interpretación para cine, teatro y TV, dirección de actores, apreciación teatral, pedagogía teatral, producción teatral, montaje de dramatículos. También uno de los módulos se denomina “Interpretando los Clásicos”, dirigido a personas con alguna experiencia escénica. Otro de los métodos de actuación que se aplican en el país es el desarrollado por Lee Strasberg, asumido por la Academia Solez.

Costos

Los talleres de actuación que imparten muchas figuras establecidas del teatro y séptimo arte en el país cuestan entre 5,000 y 10 mil pesos, todo depende de la cantidad de semanas que dure el curso.