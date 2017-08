“Al PLD hay que dejarlo escoger libremente, tanto a sus dirigentes que deberán conducirles, como a sus representantes en la boleta electoral del año 2020″, dijo Jiménez.

Santo Domingo.-El dirigente peledeísta Domingo Jiménez, defendió el derecho que tienen los miembros de esa organización política a escoger democráticamente a su candidato presidencial para las elecciones del 2020.

Jiménez rechazó los pronunciamientos de quienes pretenden condicionar y coaccionar a la militancia peledeísta definiéndoles un supuesto perfil para la escogencia del candidato morado.

“Al PLD hay que dejarlo escoger libremente, tanto a sus dirigentes que deberán conducirles, como a sus representantes en la boleta electoral del año 2020, pero a todos de manera democrática”, señaló.

El miembro del CC del PLD resaltó que en estos momentos se trabaja para que el país tenga una ley de partido y se cuestionó que si acaso es para imponer decisiones o para buscar consenso en un cuarto oscuro donde lo que se imponga sea el interés particular o sectorial de grupos.

Jiménez reivindicó el derecho que tiene el presidente Leonel Fernández a ser el candidato del PLD como aspira una gran parte del pueblo, ya que no existe impedimento alguno que lo inhabilite aunque destacó que a Fernández no lo anima ni padece de ambición de poder.

“A mí me consta que el presidente Fernández para nada, tiene algún sentido de la ambición por el poder, no lo anima ese sentimiento, es un hombre de asumir causas y de servirle al país, no necesariamente desde un cargo público”, enfatizó.

