Programa Judo Escolar saca una A para la federación

El proyecto que Fedojudo implementa desde el 2015 se desarrolla en 15 escuelas de 12 provincias del país

Desde el 2015, la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) implementa un programa que tiene como finalidad captar nuevos talentos desde temprana edad a través del sistema educativo, el cual se desarrolla en diferentes provincias del país, incluido el Distrito Nacional. Este programa es parte de las metas propuestas por Fedojudo durante el cuatrienio pasado y del que, al día de hoy, ha dado sus frutos, explicó el director técnico de la entidad, José Figueroa.

“Iniciamos este programa como una especie de plan piloto. Este es un proyecto que poco a poco lo hemos desarrollado en diferentes provincias del país. Hemos logrado buenos resultados. El talento encontrado gracias a este programa ha sido de primera.

Vale la pena que el deporte salga de las escuelas”, informó Figueroa, quien señaló que Fedojudo es la primera federación que puso en marcha este tipo de proyecto. El dirigente deportivo indicó que el judo escolar se inició en 2015, en 10 planteles escolares, pero que los mismos se elevaron a 15 en 2016 y que la meta de Fedojudo es poder llevarlo a toda la geografía nacional.

Entre los lugares donde se implementa este programa están Santiago, San Francisco de Macorís, Valverde, Monseñor Nouel, Azua, El Seibo, La Romana, La Altagracia, San Juan de la Maguana, Bayaguana, San Cristóbal y el Distrito Nacional. En la actualidad, trabajan en la conformación de los talentos que estarán participando en la venidera versión de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales en Santo Domingo Este.

“Al día de hoy tenemos entre 18 y 20 escuelas donde se trabaja el judo escolar. Comenzamos a captar los nuevos valores a partir de los siete u ocho años. Es grande el material existente en el país de niños y niñas con interés en practicar este deporte y convertirse en el mañana en grandes atletas como Wander Mateo”, expuso Figueroa, quien expresó, además, que el proyecto cuenta con el respaldo de la Federación Internacional de Judo. Manifestó que uno de los objetivos con este programa era llevar el judo no oficial (co-curricular) en las escuelas en ser un deporte curricular en los planteles donde se está desarrollando esta iniciativa desde 2016. Indicó, además, que por el crecimiento de este programa, se vieron en la necesidad de desarrollar y capacitar técnicos en cada una de las provincias donde se ejecuta este proyecto. Esta capacitación está en su cuarta convocatoria y con ella, mediante unos acuerdos trazados con los ministerios de Educación y Deportes, llevaríamos ese grupo de técnicos a las escuelas para poner en práctica esos conocimientos con los nuevos talentos. “Necesariamente ellos tienen que tener un mínimo de conocimiento del bachiller para poder ir a las escuelas a enseñar a esos niños y niñas el judo y ellos, luego, poder mostrar sus talentos en las competencias”, dijo.

Objetivo

Figueroa reconoce que en Europa y Asia es donde se concentra la mayor cantidad de atletas de alto rendimiento en este deporte.

Una de sus metas es poder colocar, mediante la implementación del programa del judo en las escuelas, a la República Dominicana lo más cercana a esas potencias. “Europa y Asia es la meca del judo. En el mundial de judo, que se celebra en Budapest, está la crema y nata del judo, pero también en áreas del continente americano está Brasil, México, Canadá, Estados Unidos, Cuba, Colombia y Ecuador, entre otros. Soñamos con ser como estas naciones, claro, esto dependerá del trabajo que tantos los técnicos como los propios talentos que vienen subiendo realicen en el camino”.

El trabajo que hasta el momento ha realizado Fedojudo con este programa la ha llevado a una revolución de este deporte en toda la geografía nacional, a través de las 32 asociaciones “Si queremos mejorar los rendimientos, tenemos que expandirnos y si queremos expandirnos, tenemos que capacitarnos. Si queremos lograr esa misión, tenemos que buscar quien nos pueda ayudar en esa capacitación”, apuntó.

Política de desarrollo con los estudiantes

Figueroa manifestó que uno de los postulados de la Federación Dominicana de Judo no es solo la obtención de medallas en certámenes nacionales e internacionales. “Cuando hablamos del judo nacional y muy particular en términos de niños, lo que proyectamos es la persona, el individuo. El desarrollo eventual de una persona que pueda ser útil a la sociedad. Esa es nuestra política al desarrollo. Querer que un niño practique el judo, no es que gane una medalla. Eso no nos interesa. La medalla de los niños no es lo que importa, es su comportamiento, su desarrollo físico, intelectual y todo lo que como persona lo pueda proyectar como un ciudadano para la patria”, sostuvo. Indicó que esa es la búsqueda que tiene Fedojudo en este programa que inició como un “plan piloto” en 2015 y que al día de hoy ha dado sus frutos.

Mateo se destaca en Mundial de Budapest

Wander Mateo, una de las principales figuras de la selección que participa en el Mundial de Judo, que se celebra en el Budapest, ha ganado tres combates y en la actualidad se ubica entre los mejores 16 de su división (66 kilogramos) de un total de 72 atletas que ven acción en esa categoría. La selección está compuesta por ocho atletas. Además de Mateo, figuran Elmer Ramírez (60 kilos), José Gerónimo (66 kilos), Robert Florentino (90 kilos), José Nova (100 kilos) y Lewis Medina (100 kilos). En la rama femenina están Diana Carolina de Jesús (52 kilos) y Ana Rosa (57 kilos). Integran la delegación el entrenador Manuel Ramírez, el fisioterapeuta Malvin Zamora, y el delegado Gilberto García. En la justa participan un total de 796 judocas provenientes de 136 países.