La JCE se reúne con comisión de asesores informáticos

La comisión de asesores informáticos creada por el pleno de la Junta Central Electoral el pasado 28 de noviembre sostuvo su primera reunión de trabajo en la sede central de la institución, con la presencia del presidente de la JCE, magistrado Julio César Castaños Guzmán y Rosario Graciano de los Santos.



La comisión, integrada por representantes de instituciones académicas de nivel superior y empresas privadas, fue creada con el objetivo principal de elaborar un informe con sus recomendaciones respecto al uso que pudiera eventualmente darse en el futuro a los equipos adquiridos por la Junta Central Electoral, cuyo propósito era el registro automatizado de concurrentes y el escrutinio automatizado en los Colegios Electorales durante las elecciones de 2016.

En dicha primera reunión, el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, agradeció la colaboración desinteresada y oportuna de las instituciones representadas con la Junta Central Electoral y con la democracia dominicana, haciendo énfasis en la importancia de la tecnología en los procesos electorales. “Es importante resaltar lo que NO es esta Comisión. La labor de la Comisión no es realizar una revisión de las elecciones del año 2016. Su misión tampoco es formular un documento con consecuencias jurídicas, ni para ser depositado en un tribunal, en una negociación ni en un arbitraje. El informe a ser preparado por esta Comisión será un insumo calificado, no vinculante, que el Pleno analizará en conjunto con otros insumos para tomar una decisión respecto a los equipos usados en el proceso electoral del 2016”.