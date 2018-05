Organismos multilaterales ven economía RD crece alto

También el Banco Mundial, FMI, BID, y la Cepal hallan en el área fiscal, el mayor desafío para la sostenibilidad

Los organismos financieros multilaterales ven el crecimiento de la economía dominicana muy favorablemente aunque con un amplio condicionamiento para el futuro inmediato por el tema de la sostenibilidad fiscal y más recientemente por amenazas y riesgos vinculados a los riesgos a los cambios climáticos.

Por esta última contingencia el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha incluido a República Dominicana entre los países de la región que tienen que “generar los instrumentos para enfrentar los costos de los desastres naturales en la región”.

Los últimos informes y estudios de los organismos internacionales ligados al financiamiento y al desarrollo han destacado el crecimiento de la economía dominicana y simultáneamente han advertido las vulnerabilidades que acechan el ambiente económico, posiblemente por factores externos. También han coincidido en plantear la necesidad que tiene el país de hacer reformas fiscales que hagan sostenibles las finanzas públicas en el corto y mediano plazo, ante aumentos de compromisos vinculados al servicio de la deuda pública.

Valoraciones individuales

El Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, más conocido como Banco Mundial (BM), el BID, Naciones Unidas a través de su agencia Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) han expresado su valoración sobre el desempeño de la economía dominicana, con proyecciones para el vigente y próximo año. También las principales agencias calificadoras de riesgos han expresado por separado los resultados de sus evaluaciones e incluso han mejorado las calificaciones de riesgo país.

En lenguajes y escenarios diferentes, los organismos multilaterales de financiamiento se han pronunciado, luego de analizar las principales variables macroscópicas, sobre la evolución del Producto Interno bruto (PIB), con proyecciones de crecimientos altos para el próximo año, condicionadas a factores externos e internos.

El FMI fue el más contundente en su valoración. En su informe resultado de su revisión, a principio de año, de la consulta del artículo IV, el organismo destaca que luego de una moderación del crecimiento económico en el 2017, con una expansión (estimada al momento de la visita en febrero) del PIN de 4.6%, “las perspectivas económicas siguen siendo positivas”.

Según el Fondo, “las condiciones financieras internacionales favorables y el fuerte crecimiento de los últimos años han mantenido las vulnerabilidades fiscales contenidas, sin embargo, la deuda pública siguió aumentando y la creciente carga de intereses como proporción de una base tributaria limitada hace que la deuda sea menos asequible”. También expuso en su informe, aprobado por el Directorio Ejecutivo el 23 de abril pasado, que “el fortalecimiento del marco de política fiscal debería apoyar los esfuerzos para mejorar la posición fiscal”.

Asimismo, expuso que las reformas estructurales orientadas al crecimiento y a la situación social “serán importantes para mejorar el potencial de crecimiento de la economía y abordar los desafíos sociales restantes”, dentro de las cuales cita entre estas la relativa a la Seguridad Social.

En tanto que el Banco Mundial, cuya última referencia a República Dominicana la hizo el representante residente Alessandro Legrottaglie el día 9 del mes en curso, en una tertulia organizada por la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la provincia Santo Domingo (AEIH), cuenta con un planteamiento más flexible.

Luego de destacar que “por más de 35 años, el PIB per cápita de RD ha crecido a una de las tasas más altas del mundo”, permitiéndole cerrar la brecha de ingreso per cápita con respecto a los países de ingreso alto, el principal oficial del Banco Mundial en el país indicó que “la posición fiscal no permite al momento respaldar un crecimiento más inclusivo”.

Como posibles acciones “para hacer el crecimiento más inclusivo y sostenible en RD”, el BM propuso mejorar la recaudación, revisar el sistema de gastos tributarios (incentivos y exenciones), asegurar un gasto público “suficiente” y “eficiente”, incluir los riesgos derivados del cambio climático en las estrategias de gestión de riesgo fiscal, promover una mayor inclusión productiva, y aumentar la transparencia y la coordinación institucional.

En tanto que la visión global del BID es menos específica, porque no fue una investigación exclusiva para República Dominicana, sino parte de un estudio realizado para la región Centroamérica y República Dominicana (CARD). Tiene un capítulo dedicado al país, pero con limitado despliegue. Las opiniones y sugerencias más contundentes son para la zona. En general, analiza el desempeño de la economía regional en un contexto global y los retos más importantes para CARD. Primeramente, se hace una revisión de los resultados económicos para el 2017 y los previstos para el 2018. Se resaltan tres grandes desafíos regionales: el crecimiento inclusivo, la necesidad de la región de aprovechar la integración que parecería estar dándose de manera espontánea y finalmente, la continua necesidad de generar decisiones políticas, ante un entorno considerablemente incierto para la región. “Las reformas fiscales son un paso importante para generar los espacios para enfrentar choques adversos”, dijo el BID a CARD.

Cepal anticipa que los riesgos se acentuarán

De su lado, la Cepal, en un estudio titulado Centroamérica y la República Dominicana: evolución económica en 2017 y perspectivas para 2018, destaca que en la República Dominicana, la mejora en los resultados respondió a una mayor eficiencia en los mecanismos de recaudación, el pago retroactivo de impuestos adeudados y la implementación de aumentos impositivos específicos aprobados con anterioridad. Estima, asimismo, que en 2018 “se acentuarán los riesgos latentes en materia de política fiscal” y expresa que el aumento esperado en los precios internacionales de los derivados del petróleo generará una mayor presión en las cuentas públicas vinculadas a los subsidios de la energía.

Conexiones

Las reformas estructurales planteadas por el Fondo Monetario deben ir orientadas al crecimiento y a la situación social

Alcance

El BID dice que ajustes deberían contribuir también a mejorar la posición externa, por la relación entre sectores externo y fiscal