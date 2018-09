Lucía Medina : Mi error fue mandar a hacer 3 mil mochilas

La diputada por San Juan, Lucía Medina, aclaró este martes que no ha recibido mochilas del Ministerio de Educación, sino que las compró a un suplidor para distribuirlas a estudiantes en su provincia.

“Yo las compré y les voy a demostrar que yo las pagué también. Yo no he recibido nada del Ministerio de Educación porque no las pedí, ni me la han ofrecido, ni me la dieron, yo las compré”, dijo la legisladora.

Medina habló en estos términos luego de que circularan dos videos en las redes sociales donde se mostraban mochilas entregadas a estudiantes por su fundación que tenían debajo de su logo del Ministerio de Educación.

“Como bien sabe el ministro Navarro, yo no pedí mochilas, yo compré”, insistió la expresidenta de la Cámara de Diputados.

La legisladora dijo que “Mi error fue mandar a hacer 3 mil mochilas, señores. Yo llamé a un suplidor como lo puede hacer cualquiera de lo que están aquí y el resto de los 10 millones, para pedir un producto. Pedí que se haga ese producto que les mostré “.

Dijo que morirá defendiendo su moral y vergüenza. “Siempre he estado dispuesta a hablar sobre los videos que han recreado con unas mochilas. La sociedad dominicana se está alimentando de mucha miseria ideológica y hemos perdido la capacidad de buscar la verdad”.

Al tomar su turno en la sesión de hoy de la Cámara de Diputados, Medina explicó que ella solicitó por teléfono al suplidor que le confeccionara 3 mil mochilas y que le pusiera el logo de la fundación que esta preside. Dijo que quien formalizó la compra fue su esposo.

“Eso fue lo que yo coticé que me hagan 3 mil mochilas como la negra que les presenté y que me le pongan esto –el logo de su fundación-. Y le dije ‘lo necesito urgente porque voy para San Juan y las quiero entregar’ ”, indicó la legisladora.

Entre llantos, Medina dijo que ella es un ser humano como los demás.

“Yo no lo voy a decir que en esto no se sufre, en esto se sufre. Yo tengo una familia, yo tengo una empresa, yo tengo un nombre”, agregó.

Sostuvo que quizás “su pecado” fue ponerle a las mochilas el nombre de su fundación “Y lo hice porque cambié de asociación el nombre de la fundación y yo soy ética y moral. Yo sí soy ética y moral”.

Manifestó que ella pidió las mochilas al suplidor y que le entregaron un producto informal haciéndole un daño material y moral.

“El material no me importa porque todos los días de manera voluntaria, con todo el orgullo del mundo, ayudo, pero el daño moral es peor”, dijo.

Medina afirmó que a ella la agarraron en su buena fe “y a mí me sorprendió mucho porque yo compré y me sorprendí y creí que era una campaña sucia mediática”.

Más temprano, la empresa que fabricó las mochilas donadas por la diputada Medina dijo que aquellas que tenían debajo el logo del Ministerio de Educación fue producto de un error en la producción.

Felipe Isa, gerente de Ston Blue S.R.L., afirmó que Medina pagó por tres mil mochilas, pero por la rapidez del pedido, alrededor de 400 mochilas fueron entregadas con el logo del ministerio, a quienes también suplen.