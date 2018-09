Situación eléctrica del país podría empeorar en los días que vienen

La situación del sistema eléctrico dominicano seguirá empeorando y se prevé que habrá un serio desabastecimiento de energía, como consecuencia de una serie de hechos surgidos casi al mismo tiempo.

El panorama no luce halagüeño y además del aumento del subsidio con que debe cargar el Gobierno todo indica que habrá mayores de apagones en frecuencia y duración. Los hechos se han producido prácticamente juntos, de acuerdo con explicaciones ofrecidas por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).

Están fuera de servicio 300 megavatios de AES Andres desde el día 3 de septiembre, la generadora Barahora Carbón, de 45 megavatios, anunció que saldrá del sistema por mantenimiento programado durante un período de 45 días y CESPM, conocida como Cogentrix, de 300 megavatios, ha anunciado mantenimiento programado de sus unidades a partir de finales de este mes de septiembre y principios de octubre lo cual implicará su salida escalonada y en ocasiones total entre octubre y diciembre. CESPM sacará sus unidades en forma escalonada, pero en un período de tres meses tendrá fuera entre 150 y 200 megavatios.

Y por otro lado hay salidas inesperadas de otras unidades como las de Los Mina V y VI por desabastecimiento de gas natural en determinados momentos a causa de la situación en AES Andrés donde también opera la terminal de gas natural.

Informaciones ofrecidas por la CDEEE indican que hay varias alternativas en el camino. Una de ellas es despachar energía de plantas con alto costo como San Felipe (170 megavatios) y las Turbo Gas de EGE Haina (90 megavatios) lo cual podría compensar en parte con un aporte de alrededor de 260 megavatios de elevadísimo costo.

En forma adicional, AES Andrés está gestionando una negociación con Seaboard (106 megavatios) para comprarle su energía y colocarla en línea mientras termina la primera parte de sus reparaciones, con lo que estaría cumpliendo parte de su compromiso contractual de suministro.

Las explicaciones ofrecidas indican que aún con la entrada a plena capacidad de las Haina Gas, San Felipe y Seaboard (366 megavatios) no serían suficientes para compensar el déficit de no menos de entre 500 y 600 megavatios que provocarán las salidas por averías y mantenimiento programado de las unidades de AES Andrés, Barahona Carbón y CESPM, a lo que se agregan otras salidas no programadas.

Los generadores mencionados como alternativos operan actualmente en el mercado Spot, es decir, que no tienen contrato con las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) y se rigen por los movimientos del mercado.

La CDEEE y el holding eléctrico estatal, incluido el Ministerio de Energía y Minas, la Superintendencia de Electricidad y la Comisión Nacional de Energía, se mantienen en sesión permanente para dar seguimiento a la situación.