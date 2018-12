Intrant identificará parqueos en el DN

La directora ejecutiva del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Claudia Franchesca de los Santos, dijo a elCaribe que dentro del plan estratégico nacional de transporte en el país, está la construcción de parqueos previo a la fiscalización. En ese sentido, explicó que existen zonas donde no hay parqueos disponibles para los conductores, por tal razón sino no les ofrecen la opción de parqueo a los ciudadanos no se puede iniciar la fiscalización por esa infracción vinculada al mal estacionamiento, es por eso que se hace urgente la identificación y ejecución de los estacionamientos.

Por otra parte, señaló que seguirán trabajando para mejorar la forma de moverse en la ciudad, especialmente en las avenidas y calles más concurridas de la Capital.

“Tú vas a prohibir parqueos pero tú tienes que darle la opción a la ciudadanía de donde se va a parquear. Este concepto de los pares viales te permite que en un lateral de la vía tú puedas parquear en horarios definidos para que la Digesett pueda fiscalizar a lo que establezca esa señalización”, dijo Claudia Franchesca de los Santos.

Por otro lado, indicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), está preparando un proyecto donde en vario solares que están en la ciudad y pertenecen a la Estado para habilitar estos parqueos.

“El proyecto consiste en la construcción de parqueos, donde los ciudadanos puedan dejar sus vehículos con un pago, ahora las personas pagan un valet parking que es mucho más costoso que cualquier parqueo”, refirió.

Asimismo, reveló que se encuentran mejorando otros parqueos que existen para que los conductores tengan la facilidad de estacionarse. También van a crear los mecanismos junto a los Ayuntamientos para que los parqueos que son de personas particulares no cierren a las 5:00 de la tarde sino que permanezcan abiertos 24 horas con un pago.

“Ahí tu puedes ser más estricto, porque no puedes prohibirle y no darle la opción. Hay casos que tenemos plazas que tienen sótanos de parqueos pero todo el mundo se parquea afuera de la plaza, ahí la Digesett fiscaliza sin ninguna medida”, apuntó. Mientras que diferentes comunidades ha solicitado a las autoridades que ejecuten un plan inmediato para resolver el caos que se ocasiona en zonas residenciales donde existen plazas en los alrededores que no poseen parqueos y provocan estancamientos por horas.

El plan incluye paradas de autobuses

Este plan es en conjunto con la construcción de las paradas interurbanas en el Gran Santo Domingo para el descongestionamiento del tránsito en la ciudad. Hasta el momento se han identificado cinco paradas: sur/corto- sur/largo, la del norte la del Cibao y del este. Sostuvo que la construcción de estas terminales es fundamental para mejorar el desplazamiento de vehículos en el Distrito Nacional, para redu el estancamiento de automóviles.