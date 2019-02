Radhamés Camacho dice Ley  de Régimen Electoral fortalece democracia dominicana

Radhamés Camacho afirmó que más que un retroceso, la cuota de la mujer establece una conquista en el orden electoral.

Santo Domingo, D.N.- El presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho Cuevas, calificó como un fortalecimiento a la democracia la creación de la ley de Régimen Electoral que recientemente fue aprobada en ambas cámaras legislativas, ya que junto al reglamento de Agrupaciones y Partidos Políticos se organiza el sistema político electoral que es la base que sustenta la democracia en la República Dominicana.

Camacho Cuevas afirmó que el establecimiento de un mínimo de un 40% y un máximo de un 65% como cuota para las mujeres que participarán en las candidaturas para los puestos electivos constituye una conquista real por parte de ese sector que tanto ha demandado el reconocimiento en los espacios profesionales y políticos, ya que de esa manera las iguala a los hombres en la búsqueda por ocupar los puestos en el orden congresual y municipal.

El titular de la Cámara Baja en el Congreso Nacional resaltó el ejercicio diáfano y participativo al que asistió gran parte de la sociedad interesada en el establecimiento de una normativa que rija los procesos electorales en la República Dominicana, al tiempo que la definió como la Ley Posible.

“Hicimos un ejercicio matemático para establecer de qué manera podíamos aplicar (las cuotas) que no fuera totalizando las candidaturas para garantizar una mayor participación de la mujer. Dígame en Pedernales; ¿cómo usted garantiza no menos del 40 y no más del 60 de las candidaturas para mujeres y no más para hombres en el senado?”, cuestionó Camacho Cuevas.

De igual forma, el legislador sostuvo: “por ejemplo; son 32 candidaturas ¿cómo usted garantiza (una participación equitativa) si en cada provincia es una sola candidatura que hay? Usted tiene que crear las condiciones para que se agrupe la totalidad de las candidaturas y usted poder valorar en qué lugar asignar para poder compensar, para poder cuadrar. ¿De qué manera usted lo hace en esos lugares donde hay 5 regidores y hay votación preferencial? Cuando la cúpula de los partidos se reserva un 20% y hay un 10% para los jóvenes”.

Al participar en la entrevista del programa Consensuando, el cual es conducido por los diputados Gustavo Sánchez y Víctor D Aza y transmitido cada semana por el canal 19, Cinevisión, Radhamés Camacho recordó que para lograr una ley posible, como calificó a la recién aprobrada de Régimen Electoral, “lo que se hizo fue aproximar las intervenciones de todas las instituciones que pasaron por nuestra oficina, todos los documentos que llegaron se los tramitamos a ustedes (la comisión), se abrieron las puertas para que todo el mundo fuera a expresarse”.

Tanto Gustavo Sánchez como Víctor D Aza, explicaron que el ejercicio realizado por la comisión especial, creada para la creación de la misma, se corrigió el artículo que mantenía a las mujeres en situación de desigualdad frente a los hombres (33%), al establecer que a nivel nacional los partidos deben presentar dos listas con un mínimo de 76 candidatas e igual números de candidatos a los cargos electivos, la cual se completa con el 20% que la ley estipula para las reservas de los partidos y el 10% que será asumido por los jóvenes que militan en las agrupaciones.

Camacho resaltó además, los artículos más demandados por los distintos sectores de la sociedad dominicana para lograr un reglamento que adecúe el ejercicio electoral diáfano, entre los que mencionó la forma de financiación de las campañas, el control de la publicidad, la regulación de los topes financieros y la regulación de las campañas negativas (campaña sucia), entre otros de igual relevancia.

En otro orden, el presidente de la Cámara de Diputados aplaudió la forma como el primer mandatario, Danilo Medina, está conduciendo la política exterior, en especial lo relativo a la migración haitiana, al resaltar que la sensibilidad y la delicadeza con la que se ha manejado han sido acertadas, tomando las decisiones correctas de acuerdo a las circunstancias, sin descuidar el cuidado obligatorio de nuestra frontera en momentos de tanta tensión como los que se vive actualmente en Haití.