Andrés Cepeda en dos noches de romance

El cantautor Andrés Cepeda ofreció dos conciertos a casa llena en la sala principal del Teatro Nacional “Eduardo Brito”, donde el encanto de su voz y su talento le permitieron ganarse la admiración y los aplausos del público.

“Ha sido un enorme regalo para mi persona, y todo mi equipo, compartir y conquistar el afecto de todo el público que siempre nos respalda en cada visita a esta hermosa isla”, dijo el artista colombiano en un encuentro con la presa dominicana luego de su presentación del jueves en la sala “Carlos Piantini”.

Horas antes de subir al mismo escenario, Cepeda aprovechó el viernes para hacer un llamado por la paz, en Colombia y Puerto Rico especialmente, habló de todos los proyectos que tiene en carpeta para este año 2019 y defendió la música urbana. “Estoy acostumbrado a realizar varias cosas al mismo tiempo, porque me gusta tener las manos ocupadas entre lo que hacemos con los niños en La Voz Kids, el otro álbum de pop que pronto estrenaré y muchos proyectos más que me estimulen, que me reten creativamente y me pongan a trabajar”, dijo.

Funciones a casa llena

En ambas funciones de “Andrés Cepeda Tour 2019” (jueves y viernes), los múltiples éxitos del reconocido cantautor fueron aderezados con un impecable acompañamiento de su banda. No menos admirable fue la participación de su corista, Mariana, a quien Andrés dejó a cargo del escenario cuando tomó un breve descanso. Igualmente, contó con un despliegue de recursos técnicos y un impecable montaje de luces, pantalla y sonido, bajo la producción de Big Show Pro.

Cabe destacar la participación de la contraparte dominicana, Pirou, quien deleitó con su exquisita voz y el fino acompañamiento musical del maestro Gustavo Rodríguez. Sin duda, el público quedó encantado con esta combinación perfecta de talento fresco y experiencia.

Participará en disco de Vicente García

Andrés Cepeda reveló que su disquera le informó sobre una colaboración en un disco de invitados que prepara Vicente García. “Admiro muchísimo el trabajo que él hace. Hemos tenido oportunidad de compartir escenarios muchas veces y creo que el siguiente paso en esa relación sería, precisamente, hacer ese featuring. Creo que la ocasión se va a dar ahora”, confirmó.