Sí, “encrucijada”

La inconstitucionalidad de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fallada por el Tribunal Constitucional, ha sido el bajadero para el Gobierno hallar alivio a presiones del órgano regional para que se otorgue nacionalidad dominicana a haitianos. Pero resulta jurídicamente insostenible ser signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos y pretender no reconocerle jurisdicción a la CIDH. El Derecho Interno no debe ser obstáculo para la observancia de las normas internacionales con las que los Estados se comprometen, más bien debe facilitarlo. Para desvincularse de la CIDH, República Dominicana tendría que denunciar la Convención (salirse), algo inadmisible, perturbador. Entonces, no quedaría otra que validar a la parcializada CIDH. Sí, gran “encrucijada”, como dijo FINJUS.