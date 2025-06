necesitamos un nuevo Código Penal no es solo para para corregir errores originales del actual, como penas irrisorias y falta de figuras como acumulación de penas, sino porque es un ordenamiento muy desfasado, no está a tono con la sociedad del siglo 21. En un mundo caracterizado por tecnología, el Código Penal vigente no tipifica delitos que son ahora marca de época, los que implican tecnología. Pero tampoco son solamente esos. Hay muchas otras tipificaciones penales que ya hemos comprobado que el viejo código no contiene y se necesitan urgentemente. Legislaturas van y vienen y acaban de cumplirse 25 años de estancamiento del proyecto en el Congreso. ¿Será una marca?