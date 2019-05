Miriam Cabral: lo que han hecho esos legisladores es negarse a ellos mismos

La diputada Miriam Cabral, quien fue miembro de la comisión bicameral que estudió las leyes electorales, criticó duramente a los legisladores que fueron parte de ese órgano de estudio y que afirmaron que el arrastre congresual fue eliminado y los calificó como irresponsables.

La también miembro del Comité Político del PLD sentenció que esos legisladores con esa actitud están cediendo los derechos del Congreso Nacional y se están negando a sí mismos.

“Tantas reuniones y hablar entre nosotros, acordar hasta llegar al final, me llenó de ilusiones, que me decían que el sistema de partido estaba en su mejor momento, que iba por buen camino y que la clases política estaba dando muestra de madurez, responsabilidad, compromiso con nuestro país, pero ¡ah sorpresa! disgusto, sufrimiento que he tenido en todas estas semanas, sufrimiento que me dice ¿qué es lo que ha pasado en la mente de muchos legisladores que fueron parte de todo este consenso que votaron en la bicameral y cada quien en su Cámara?” se preguntó la legisladora.

“¿Qué está pasado en la conciencia, en la mente de un legislador que viene aquí y pulsa aquí para votar algo y sale a los medios para decir otra cosa? y ¿Qué es lo que estamos haciendo, estamos matando nuestras propias decisiones cediendo el derecho del Congreso Nacional, negándonos nuestros derecho? porque lo que han hecho esos legisladores es negarse a ellos mismos, negar por algo que ellos discutieron, aprobaron, enarbolaron como positivo”, manifestó al agotar un turno en la sesión de este miércoles.

Añadió que si su partido, el Partido de la Liberación Dominicana la hubiera puesto a hacer ese papel, hubiera preferido que la sacaran.

“Si después de haber aprobado la ley de régimen electoral mi partido, me pone a hacer el papel, el papelazo, el papelón, que han hecho alguno de esos legisladores prefiero que me saquen del partido”, dijo al tiempo que pidió le colocaran las imágenes de la última reunión de la comisión bicameral el 7 de febrero, donde se aprobó el informe de la Ley Electoral. “Ahí se aprobó que el famoso arrastre se mantiene igual”.

Cuestionó la calidad de esos legisladores que niegan los acuerdos suscritos y lo aprobado.

“Lo mismo pasó en el consenso con estos legisladores que hoy lo quieren negar y como nos podemos sentar de aquí en adelante a hacer acuerdos con personas irresponsables que después niegan lo que aprobaron que penoso, que muestra que mal ejemplo esa danto la clase política ante lo que aprueba y ante lo que acuerda”.