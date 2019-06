“Los monstruos”, un duelo de alto voltaje

La obra se estará exhibiendo desde el viernes 12 al domingo 14 de julio en el Palacio de Bellas Artes

SANTO DOMINGO.- Luego de múltiples premios, llega a escena una de las obras más aclamadas por la crítica internacional “Los Monstruos”, con las actuaciones de Frank Ceara y Carolina Rivas bajo la producción general del destacado productor, Juancito Rodríguez, ganador de Premios Soberano 2019 por “Agosto”, desde el viernes 12 al domingo 14 de julio en el Palacio de Bellas Artes.

“Los Monstruos”, dramaturgia de Emiliano Dionisi y la música de Martín Rodríguez, aborda la relación de padres e hijos de manera auténtica y con mucho humor centrada en una de las etapas fundamentales de la crianza: la escolar.

El nuevo reto teatral de Juancito Rodríguez une la experiencia y carisma de dos artistas: Ceara y Rivas, quiénes desplegarán a la perfección sus dotes artísticos y teatrales, con la premisa de llevar un mensaje impactante a la sociedad, bajo la dirección de una de las jóvenes más relevantes de la batuta en las tablas: Indiana Brito, ganadora de Premios Soberano 2019 como directora teatral por “Agosto”.

La pieza aclamada a nivel internacional por la crítica y el público, ha sido galardonada con siete Premios Hugo (entre ellos Mejor Musical y Hugo de Oro), así como cuatro premios A.C.E., entre otras distinciones.

El mundo escolar, la psicopedagogía, los traumas infantiles, los mandatos sociales y familiares son algunos de los temas que están presentes en una pieza fuerte, emotiva y divertida que posee un montaje bajo el rigor, cuidado y estética de los estándares del teatro.

Los Monstruos, dedicada a la impecable trayectoria de toda una vida, a dos grandes del Teatro: Sra. Delta Soto y Sr. Iván García Guerra.- Todo un honor para nosotros!

Las funciones serán realizadas viernes 12 y sábado 13 a las 8:30 de la noche y domingo 14 de julio a las 6:30 de la tarde. Las boletas se encuentran disponibles en Uepa Tickets, CCN, Jumbo, Supermercados Nacional, Ticket Express, Club de Lectores del Listín Diario y la boletería del Palacio de Bellas Artes con un costo de RD$1,000.00 pesos en platea y RD$800.00 pesos en balcón.

Sinopsis “Los Monstruos”

Claudio y Sandra saben que sus hijos tienen cualidades únicas, que los separan de la media. Ellos son especiales ¿O no es así? Es cierto que tuvieron algunos problemas de conducta, que no hacen amigos fácilmente y que casi nunca los invitan a los cumpleaños. Mejor, solo un buen padre sabe proteger a su hijo de un mundo monstruoso ¿O no es así?