Aramis Villalona grabará en versión navideña de sencillo alusivo a la dominicanidad

Música.- El merenguero Aramis Villalona, quien hace aproximadamente un año debut en grande con su propia orquesta con los temas “Luna” y “Flow”, está celebrando la acogida que ha tenido el sencillo “No hay nada mejor que ser dominicano”.

Este último es un tema de su autoría a través del cual resalta la dominicanidad con el único objetivo de que los dominicanos ausentes se sientan orgullosos de la tierra que los vio nacer: la República Dominicana.

“Es un tema muy patriótico y me siento sumamente feliz que me llamen desde el exterior para contarme de la nostalgia que sienten al escuchar ese tema y eso me hace sentir bien”, dijo el artista.

Pero además, como muchas personas le han dicho al intérprete de “Coco de agua” que “No hay nada mejor que ser dominicano” también les recuerda a la Navidad, Aramis se ha propuesto hacer una versión navideña de este sencillo, a propósito de que la época se acerca.

El sencillo original contará con un video que está fase de producción.