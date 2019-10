PRIVÉ by Meridian iniciará con obra “A 2.50 el Cuba Libre”

Con la exitosa obra A 2.50 el Cuba Libre se dará inicio a la plataforma musical, teatral y humorística “PRIVÉ by Meridian” que se entregará cada lunes en Meridian Events Center de Santo Domingo.



El proyecto inicia el próximo lunes 11 de noviembre y lo hace en el renglón teatro, con esta producción de Juancito Rodríguez que reúne las actuaciones de Lumy Lizardo, Olga Bucarelli, Liz Soto, Hony Estrella y Yorlla Castillo.

Se trata de una provocadora comedia hiperrealista escrita por el afamado dramaturgo venezolano Ibrahim Guerra, y que se ha presentado exitosamente alrededor de toda Latinoamérica.

A 2.50 el Cuba Libre cuenta la historia de “un grupo de cinco mujeres en un bar de mala muerte, que se desahogan ante un público cómplice de sus confidencias”. Se trata de un montaje novedoso, pero sobre todo controversial, donde los espectadores se sumergirán en una historia llena de carcajadas, lágrimas y reflexiones. “Cada vez, donde quiera que presento A 2:50 el Cuba Libre es un éxito… Por eso, cuando Nestor Caro me llama y me dice lo que quiere hacer le contesté que no hay mejor elección que ‘A 2:50 el Cuba Libre’. Y qué bueno es este concepto de los lunes, un espacio tan maravilloso como Meridian, con muy buena comida, bebida, valet parking. Tendremos a actrices como Olga Bucarelli, Liz Soto, Hony Estrella, Yorlla Castillo y Lumy Lizardo, en un espacio como este que nos reta en el mismo centro de la ciudad”, expresó Rodríguez.

Al ofrecer detalles del proyecto PRIVÉ by Meridian, el empresario Nestor Caro dijo: “Para Meridian Events Center es de mucha alegría poder abrir las puertas de nuestro local para recibir proyectos que fortalecen el crecimiento y la exposición de la cultura dominicana y que los mismos puedan ser del disfrute y entretenimiento del público que sin duda sabemos estará dando apoyo a este proyecto”.

Las boletas de los eventos están a la venta en UEPA Tickets y los puntos de venta de CCN Servicios, al igual que en Meridian Events Center.