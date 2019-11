Raymond Pozo hace llamado por el día de la no Violencia Contra la Mujer

El Humorista Dominicano, Raymond Pozo, en una entrevista realizada en la Premier de la Película “Los Leones”, hizo un llamado a los dominicanos a mantener la paz y la concientización, por el día de la no Violencia Contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre de cada año, “para así terminar con los feminicidios” que han sufrido y que sufren las mujeres Dominicanas y del mundo, enfatizando en la sensibilidad humana para que con la misma se disminuya la violencia en contra de los animales y niños.

“Los seres humanos tenemos que reconocer que la visión de nosotros no está puesta en lo que el mundo nos ofrece, esta puesto en Dios y hasta que nosotros no cambiemos el circulo de nuestra mirada y de nuestro corazón y pongamos nuestro corazón en Dios, nunca seremos cabeza, siempre seremos cola y por eso se ve violencia no solo contra las mujeres, sino contra los niños, contra la sociedad, contra los animales y eso solo se ve en los corazones vacíos” sostuvo.

Asimismo informó que para el próximo 2020, trabajara con el rodaje de su película, “la historia de los Reyes”, que narrara la trayectoria artística que han recorrido los comediantes.

La rueda de prensa que tuvo lugar en el Caribeam Cinema de Punta Cana, cuenta con el elenco de varios artistas del ámbito comunicacional y musical , entre ellos: la Comunicadora Clarissa Molina, quien interpreta a Nicole, los Humoristas Raymond Pozo y Miguel Céspedes, Virginia Del Sol, Jorge Pabón, Christine Marzano y el reguetonero Ozuna.