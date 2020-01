Exhortan a pastores a fortalecer su comunión con Dios en conferencia para pastores

Santo Domingo.- Cientos de pastores de distintas denominaciones cristianas de República Dominicana asistieron a la Conferencia Internacional para Pastores Ministerios que hacen la Diferencia, impartida por el pastor principal de la Iglesia Brooklyn Tabernacle, Jim Cymbala.

El evento fue organizado por la Iglesia Tabernáculo de Salvación y Alabanza, y forma parte de la agenda de trabajo que realiza en el país la iglesia Tabernáculo de Salvación y Alabanza, que tiene como pastora principal a María Cristina Gregorio de Peña y a Bellanira Milagros Bello, como pastora Administrativa, quienes también dirigen el Ministerio Pastoral de alcance nacional "Pastores ayudando a pastores".

Durante su conferencia, el Pastor Jim Cymbala afirmó que la primera responsabilidad de los pastores es tener comunión con Dios y que si no dedican tiempo a esa comunión nunca podrán cumplir a cabalidad los requerimientos de Dios.

Dijo que cuando Jesús llamó a los discípulos, para lo primero que le llamó fue a estar con Él antes que predicar y expulsar demonios. De acuerdo al evangelio de Marcos 3:14-

el primer llamado de un pastor es para acompañar a Jesús, estar con Él, tener comunión.

"Mi primer llamamiento no es hacer, es estar con Él, porque si no estamos con Él, no vamos a predicar con poder, no vamos a llorar y gemir sobre el pueblo, no vamos a tener su corazón. Vamos a ser predicadores profesionales. Yo no conozco en República Dominicana, pero si conozco en New York, que hay personas que si tú le pones dinero en la mano, cantan y predican, pero sin poder, porque no le han estado acompañando".

¿Cómo puedo representar a Jesús si no he estado con Jesús?

Exhortó a los pastores a no olvidarse de las nuevas personas que visitan el templo, y que esto solo se logra predicando el verdadero evangelio, no predicando tradiciones de hombres, ni prosperidad, sino Cristo Jesús, porque Cristo es nuestra riqueza.

Afirmó que contrario a lo que se ha pensado de que somos cristianos porque tenemos una relación con Jesús, lo que nos hace ser cristianos es tener comunión con Jesús.

Explicó que al iniciar su pastorado, su iglesia, Brooklyn Tabernacle, tenía menos de 15 personas, el edificio en malas condiciones tuvo un comienzo difícil.

Dijo que se encontraba en un dilema porque no había asistido a ningún seminario bíblico y su esposa tenía un don musical pero nunca paso por entrenamiento. No quería pertenecer a la iglesia aun siendo el pastor. "Hice muchos errores, aprendí muchas cosas; lloré muchas lagrimas clamando: Señor, conviérteme en un ministro". Al mismo tiempo se preguntaba sobre cómo podemos ver vidas transformadas, cómo podemos ver que las personas corran a Cristo.

"Era una época de antes de que la cocaína y el crack tomara las calles de New York. En ese tiempo había muchos problemas con adición de heroína y alcoholismo, pero clamaba al Señor por la salvación de las almas y por cambios en las familias", afirmó el Pastor Cymbala.

Afirmó que muchos pastores pueden ser ligeros en proclamar alabanzas y gritar gloria a Dios pero otra cosa muy diferente es ver vidas transformadas.

Dijo que se crió en movimientos de iglesias que tenían excelentes reuniones pero nadie se estaba entregando al Señor y sabía que no podía imitar ese mismo camino.

Hoy en día, asisten miles de personas a cada servicio cada semana, y Dios ha hecho mucho y hemos aprendido muchas lecciones.

Resaltó que en estos tiempos Dios quiere hacer algo nuevo, algo bíblico, algo lleno del Espíritu Santo y que le de gloria solo a Dios.

Advirtió sobre los peligros y desafíos del evangelio hoy en día, por la proliferación de doctrinas de la prosperidad y la falta de unión en el pueblo de Dios.

"En la biblia no hay denominaciones cristianas, solo hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo".

El pastor Jim Cymbala advirtió que hay males que están afectando a la iglesia y que en estos daños se han desviado la situación hacia episodios de drogadicción, suicidio. Esos males han extendido su poderío e incluso se han cerrando Iglesias en Estados Unidos.

Santidad, piedad y comunión

Afirmó que el evangelio de la prosperidad está causando estragos en la iglesia, sin embargo, el Señor está llamando a su pueblo a que vivan una vida santa, piadosa y llena de comunión.

Dijo que hoy actualmente hay un evangelio fanático mezclado con legalismo, pero que el verdadero evangelio no es promoción humana, sino encauzar las ovejas al trono de gracia, pero eso solo se puede conseguir con una vida de comunión con Dios.

"De la única manera que podemos experimentar cambio es teniendo comunión con Dios, yo no vine de New York para no compartir la verdad, Jesús te ama tanto que quiere estar contigo. Antes que tu puedas hacer cualquier obra para Dios, Él quiere que tu estés con El".

Subrayó que el verdadero evangelio no despoja del dinero a la iglesia. "Pastores, no quieran el dinero a las ovejas, lávenle los pies", proclamó.

El pastor Jim Cymbala está recorriendo el mundo llevando su mensaje de fortaleza a los pastores y es autor de varios libros tales como “Fuego vivo”, “La iglesia que Dios bendice”, “Creado para mucho más”, entre otros.

Estuvo acompañado por Brian Petrey y Alex Burgos, pastores asociados de la iglesia Brooklyn Tabernacle.

La exhortación de la pastora Cristina Gregorio de Peña

María Cristina Gregorio de Peña, pastora principal de la Iglesia Tabernáculo de Salvación y Alabanza exhortó a los pastores de República Dominicana a atesorar en su corazón las enseñanzas impartidas por el Pastor Cymbala en su conferencia pastoral.

La Pastora, que también dirige el Ministerio Pastores Ayudando a Pastores hizo un llamado sobre la importancia de la unidad del pastorado de la República Dominicana y la necesidad de preocuparnos y hacer una unidad para buscar a los perdidos. Hemos sido llamado a buscar las ovejas perdidas y olvidarnos de la política.

"Los gobernantes no conocen lo espiritual, a nosotros nos fue puesto en la mano cosas mucho más excelentes de lo que ellos conocen".