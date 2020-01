“Banana” Rosario buscará título mediano junior ante Williams

Hay que anotar, con urgencia, el siguiente detalle que marca el boxeo profesional de República Dominicana.



¿Cuál es el detalle? Que el joven boxeador dominicano Jeison Rosario, a quien apodan “Banana”, está cerca de adueñarse de una corona mundial.

Solo tiene que realizar una pelea “ajustada”, acorde con los fundamentos del boxeo, y el anhelado logro será alcanzado, dicen analistas locales. Los expertos precisan que el pugilismo local está “muy cerca” de comenzar el 2020 con la ganancia de una faja del mundo. Rosario buscará mañana el campeonato mediano junior (154 libras) que avalan la Asociación Mundial de Boxeo -AMB- y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

El rival del peleador criollo será un fino boxeador estadounidense, Julian Williams, quien presenta foja profesional de 27 victorias con un solo fracaso. Ha despachado a 16 rivales por la vía del nocaut.

Williams y Rosario ocuparán el turno principal del cartel internacional que tendrá lugar mañana en un coliseo de la ciudad de Filadelfia, Pensilvania. César “Mangüita” Mercedes, apoderado del gladiador quisqueyano, le dijo a elCaribe que “el país va a tener, en apenas días, un sólido campeón del mundo en las 154 libras”.

“Y no lo digo porque este joven boxeador pertenezca a nuestra empresa. No, no, de ninguna manera. Lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo y ha llegado la oportunidad de que se cumpla lo que he dicho”, precisó Mercedes quien es el presidente de la empresa Mangüita Boxing Promotions.

Además del combate con Williams tener el respaldo de la FIB y la AMB, también quien resulte ganador podrá agenciarse el cetro mediano junior que ya fue avalado por la Organización Internacional de Boxeo (OIB) entidad con sede en Nueva York, aunque no tiene el nivel de las otras organizaciones que gobiernan el pugilismo rentable (Consejo Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo, la FIB y la AMB).