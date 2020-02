“Hay que apostar por la paz del país para conservar lo logrado”

Vargas dijo que respeta el derecho a la protestas, pero que ya no hay motivos para seguir las manifestaciones

El ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas, sostuvo que se debe preservar la paz del país y los logros que se han alcanzado hasta el momento y que los procesos democráticos (elecciones) deben realizare con transparencia, sin presión ni desorden de ningún tipo. Aunque dijo que respeta el derecho constitucional a la protesta que le asiste a la ciudadanía, consideró que en este momento no hay razones para manifestarse debido a que ya fueron convocadas nuevas elecciones.

“Todo ciudadano tiene derecho a protestar de manera pacífica y que el gobierno debe respetar ese derecho constitucional, pero siempre tienen que tener un soporte, una base, y en este caso yo creo que lo que se debía establecer eran elecciones y hay nueva fecha y evidentemente que deben ser transparentes, justas y que se permita el ejercicio de manera democrática a todos los ciudadanos”, subrayó el funcionario y presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Sobre la propuesta de diálogo dijo que apoya todas las iniciativas que contribuyan con la paz del país.

Vargas resaltó los logros de las gestiones del presidente Danilo Medina y advirtió que eso el país debe conservarlo sobre todo por el impacto en el crecimiento económico y las políticas sociales que han reducido los niveles de pobreza en el país. “En estos años de gobierno del presidente Danilo Medina hemos logrado avances sociales importantes, un crecimiento y estabilidad macroeconómica que son una proeza y una paz social que pocos países en América Latina tienen esas tres al mismo tiempo; no nos volvamos locos por un proceso electoral, no pongamos nuestros intereses personales por encima de los del país”, insistió el funcionario.

Sobre el impacto de la suspensión de las elecciones en la imagen del país, dijo que sostuvo un encuentro con el cuerpo diplomático y consular acreditado en el país y les presentó un informe detallado y que los diplomáticos entendieron lo que ocurre. “Los logros que hemos tenido son el soporte para que el país esté hoy en el sitial que está a nivel regional y en el concierto internacional y esos temas que han ocurrido requieren la atención y nos reunimos con el cuerpo diplomático y consular acreditado en el país para darle un informe detallado del proceso y socializar estos hechos”, sostuvo.

Vargas fue entrevistado en el Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe un encuentro encabezado por el director, Osvaldo Santana junto al subdirector, Héctor Linares y el jefe de redacción, Héctor Marte. Vargas estuvo acompañado de Peggy Cabral, viceministra de asuntos bilaterales; Hugo Rivera Fernández, viceministro de asuntos económicos y cooperación y Carlos Gabriel García, viceministro encargado de asuntos de los dominicanos en el exterior.

Rechaza RD sea servil

Miguel Vargas le restó importancia a las críticas del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, de que el cambio sobre la política hacia el país sudamericano se debe a que la República Dominicana es servil a los intereses de Estados Unidos. “Nosotros somos un país soberano y el interés el país está por encima de todo”, aseguró.

El funcionario resaltó la reciprocidad y apoyo que históricamente han tenido los pueblos dominicano y venezolano. Sostuvo que producto de la crisis que vive ese país han venido a la República Dominicana más de 100 ciudadanos de ese país. El canciller refirió que el diálogo que encabezó en el país el presidente Medina entre el 2017 y el 2018, en busca de una solución a la crisis que vive Venezuela no tuvo éxito por la intransigencia del gobierno y la división de la oposición, pero que ese gesto es una muestra del interés de la República Dominicana en el bienestar del pueblo venezolano.

Sobre las relaciones con China, el ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que son recientes y que hay un proceso de consolidación que puede fluir de manera más rápida o más lenta.

“La verdad es que queremos llegar al comercio de mil 400 millones de seres humanos que pueden ser tocados por los productos dominicanos y ese ha sido nuestro principal objetivo con esas relaciones”, puntualizó.

Agregó que también es importante la inversión y que aunque todavía no hay resultados tangibles se ha avanzado en todos los órdenes. Resaltó que con el tema del coronavirus ha afectado los procesos de todos los países con China. Sobre las relaciones con Estados Unidos dijo que son nuestros principal socio comercial y que las relaciones son armoniosas y están en un buen momento.

Dificultades para acuerdo con Haití

El canciller Miguel Vargas sostuvo que la República Dominicana ha insistido en formalizar un acuerdo comercial con Haití porque saldrían ganado los dos estados, pero que no ha sido posible pese a los esfuerzos. “Eso no se ha podido lograr a pesar de que hemos estado gestionando con intensidad y con dedicación, pero hasta ahora no ha sido posible a pesar de que es uno de los elementos más importantes que podremos lograr como país”, dijo.

Sobre la relación con Haití sostuvo que debido a la inestabilidad de que vive esa nación no ha sido posible firmar ningún tipo de acuerdo y que en noviembre tenían en agenda firmar uno y que no fue posible debido a los conflictos que vive el país vecino.

“Hay que seguir trabajando y es una responsabilidad de todos y se contribuye porque hay que desarrollar zonas que son muy pobres en la zona fronteriza”, observó. Dijo que hay interés en desarrollar las comunidades de la frontera porque es una tarea que debe hacerse de manear rápida y permanente. “Son nuestros vecinos, están ahí, entendemos que mientras mejor estén en todos los aspectos económicos, político y social más le conviene a la República Dominicana”, resaltó el funcionario.

Vargas, que llegó al cargo en agosto del 2016 al inicio del segundo mandato del presidente Danilo Medina, resaltó los logros de su gestión en materia de acuerdos comerciales. Para esos fines dijo que se han creado sesiones consulares y comerciales y “eso ha sido muy productivo y muy provechoso para el país”. Aseguró que en materia comercial también están avanzados en un acuerdo marítimo con Panamá y de consolidación comercial con distintos países. Para impulsar el comercio y atraer la inversión dijo que el Ministerio cuenta con un nuevo marco legal que le permita más capacidad de acción para esos fines.

Hubiese preferido que la suspensión fuese parcial

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano sostuvo que hubiese preferido que las elecciones se hubiesen llevado a cabo en los 140 municipios donde se vota con boletas porque el proceso de votación se desarrollaba con normalidad. “Esos municipios representan el 88% de la demarcación territorial, representan el 74% de las autoridades que iban a ser electas y representan el 89% de los alcaldes, creo que esa hubiese sido una salida mucho más favorable para el proceso democrático electoral de la República Dominicana”, consideró. Dijo que hubiese preferido que la JCE continuara las elecciones en esos municipios porque no tenía ninguna dependencia del voto automatizado. Vargas llamó a los perredeístas a salir a trabajar para ganar las elecciones del 15 de marzo y que el proceso debe desarrollarse en paz y en plena garantía al votante.

Dice ha dejado un legado en la Cancillería

El canciller sostuvo que su paso por la institución ha dejado un legado que incluye hitos históricos como son que la República Dominicana por primera vez tenga una posición en el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas (ONU). “A pesar de que nuestro país es miembro fundador nunca habíamos ocupado y es un hecho sin precedentes para el país que nos llena de orgullo”, subrayó. Agregó que durante su gestión se han establecido relaciones diplomáticas con 11 países y temas sobresalientes en el aspecto económico, social e institucional. Entre esos logros citó que el país presidió la Comunidad de Países Latinoamericanos y del Caribe (Celac) y el Sistema de Integración Internacional (Sica). “También hemos hecho una gestión en la que hemos firmado muchos acuerdos, de cielo abierto, de espacio aéreo y supresiones de visado en más de 36 países”, sostuvo.

Vargas sostuvo que entre los países más importantes a los que los dominicanos pueden viajar sin la exigencia del visado son Rusia, Kazajistán, Argentina, Chile y Paraguay. Dijo que gestionan eliminar el requisito de la visa en Panamá y Costa Rica y espera en breve tiempo firmar los acuerdos. “Esto contribuye al comercio, turismo y la inversión del país”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores. En el área del comercio dijo que se ha avanzado y que uno de los ejes de su gestión se fundamenta en que las embajadas se constituyan en espacios para atraer la inversión y el comercio.