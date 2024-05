Dos fallos contra la FP han generado críticas de ese partido hacia la corte y creado problemas para el montaje a la JCE

Luego de la sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) que obligó a la Junta Central Electoral (JCE) a reimprimir 604 mil 637 boletas y las declaraciones del presidente de la corte electoral, Ignacio Camacho, opinando sobre las declaraciones del expresidente Danilo Medina, que instruyó a sus seguidores a destruir carpas que sean instaladas en los alrededores de los recintos electorales, el papel de la corte empieza a ser cuestionado por los partidos de oposición en medio de la vorágine de la recta final de la campaña para las elecciones del 19 de este mes.



En un comunicado del pasado viernes, la JCE explicó el impacto de la sentencia TSE/0335/2024 en la logística electoral y que cambia el orden en la boleta a los candidatos a diputados de ultramar de la circunscripción uno de la FP.



“Este órgano electoral debe resaltar que, la ejecución de esta sentencia impacta el 64% del padrón electoral del exterior, es decir a 549,533 electores de un total 863,784 que contiene dicho padrón, repercutiendo en el ámbito geográfico de 7 Oficinas de Coordinación de Logística Electoral 201 recintos electorales y 975 colegios electorales, distribuidos en los Estados Unidos”. A pesar de eso, el órgano comicial dijo que esa institución respeta las decisiones de los tribunales por lo que acató el fallo.

En la Fuerza del Pueblo (FP) han barajado la idea de proponer un juicio político contra el presidente del TSE, según informó Manolo Pichardo, miembro de la Dirección Política de la organización.



Antes, el presidente de la organización, Leonel Fernández, dijo que en la sentencia que recompone la boleta de diputados de la circunscripción uno del Distrito, la corte electoral falló más allá de lo solicitado y afectó la cuota del 20% que le corresponde a la organización.



El TSE, emitió una sentencia que dejó fuera de la boleta de la FP a Rafael Paz, que había sido incluido mediante la reserva del 20% que les corresponde a los partidos.



Luego, el TSE también emitió un fallo que afecta el orden de la boleta de la FP en la circunscripción uno del exterior. El TSE ordenó un nuevo orden en la numeración de los aspirantes porque el criterio para definirlo en que se basó la FP, viola la Ley 33/18 y la resolución 01/2024 de la JCE sobre el orden de las candidaturas en la boleta.



El candidato a diputado de la FP Henry Abreu, que de ocupar el lugar uno en la boleta pasó al tres, dijo que la medida le genera un gran daño político a menos de dos semanas para el cierre de la campaña electoral porque, según dijo, había hecho una fuerte propaganda para instar a sus seguidores a votar por él en la casilla uno de la FP.



El pasado viernes, la FP volvió a someter la lista de los candidatos a diputado de la circunscripción uno del Distrito ante la JCE desconociendo el fallo del TSE.



Presidente del TSE opina de política



La pasada semana, el presidente del TSE emitió una opinión sobre las declaraciones del expresidente Medina, en las que instruía a destruir carpas.



“Como ciudadano para mi es preocupante porque históricamente los procesos eleccionarios siempre han generado tensión y también han generado mucha preocupación…No podemos volver a eso y la democracia ha avanzado bastante para estar planteando hoy en día como una posibilidad que eso pueda ocurrir, nosotros desde el TSE llamamos a la reflexión para que ese tipo de actitudes y esa forma de hacer política hay que superarla, que las elecciones son un festiva de la democracia… El TSE llama al comedimiento, llama a la sensatez para que eso no ocurra, nosotros llamamos a que las cosas no tienen que ser así ni aupamos ni estamos de acuerdo con los sectores que piensan así”, dijo cuestionado sobre el tema según varios videos difundidos por distintos medios de comunicación y redes sociales.



Otros casos criticados



Antes, el TSE había estado bajo cuestionamiento por sus decisiones sobre el conflicto que se presentó en el Colegio Dominicano de Abogados (Card) por la presidencia del gremio.



La corte basada en un reglamento interno que extendió su campo de acción hacia los gremios profesionales y no solo a los partidos políticos, dejó sin efecto una alianza que se produjo entre los partidos de oposición que le daba la victoria a Trajano Vidal Potentini, que contó con el respaldo de los partidos que conforman la alianza Rescate RD.



El TSE también le falló en contra al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el caso de la batalla por la alcaldía de Dajabón producto de la votación de las elecciones del 18 de febrero.



El caso llegó a la corte electoral, luego de que en un reconteo la junta electoral de Dajabón declaró ganador al candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y actual alcalde, Santiago Riverón.



JCE debe pronunciarse sobre boleta FP en DN

Pasadas las 4:00 de la tarde del pasado viernes, la FP sometió ante la JCE una nueva lista de candidaturas compuesta por Margarita Feliciano, Francisco Guillén, Seliné Méndez, Rafael Paz, Robert Martínez y Doris Elisa Nouel Martínez. En esta ocasión la FP dejó fuera de la boleta, no a uno, si no dos de los candidatos que el fallo del TSE instruye a que deben aparecer en la boleta de ese partido. Los excluidos por las autoridades de la FP son Andy Morales y Katuiska Alcántara. Está pendiente que la JCE se pronuncie sobre el caso. Morales depositó una instancia ante la JCE en la que notifica que no ha renunciado a su candidatura a diputado para ser excluido de la boleta.