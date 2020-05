Isaura Taveras: No creo en la política de estar presente en tiempos de campaña y luego desaparecer

En busca de cumplir sus sueños de vivir en una República Dominicana mejor, donde los ciudadanos tengan más y mejores oportunidades de superes, la comunicadora Isaura Taveras, decidió buscar una curul en el Congreso Nacional por la Circunscripción No. 3 del Distrito Nacional y por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Expresó que cuando decidió incursionar en la política lo hizo con la firme intención de hacer una labor social favor de la comunidad.

“Yo no creo en la típica política que se realiza en la República Dominicana y en algunos países de Latinoamérica, de estar presentes en tiempos de campaña, para luego desaparecer”, aseguró.

Es por eso que a través de las plataformas de ayuda social “Pueta Pa’Mi Gente” e “Isaura, Ponte Pa’ Mi”, formalizó lo que según dijo en un encuentro virtual con la prensa, ha hecho durante toda su vida, y desde que tiene acceso a los medios de comunicación.

Reiteró que su deseo es servirle al país y formar parte de los cambios positivos que se puedan generar en los últimos años.

“Empata o gana”

Taveras está consciente que todo el que compite corre el riego de perder o ganar, sin embargo, no le gusta la palabra “perder” porque cuando a su juicio, cuando una persona se aboca a una nueva experiencia, “se empata o se gana”.

En su caso, dijo que esta labor la está acercando a la gente y está siendo puente de ayuda, por lo que independientemente de los resultados de las elecciones del 5 de julio espera continuar su trabajo social.

Renunciar a privilegios

En ese sentido, Taveras aseguró que beneficiarse de manera personal de lo que está llamado a ser del pueblo, no formará parte de su tren de trabajo. Por lo que apuntó que, en caso de llegar al Congreso, dispondría sus beneficios a favor de mi comunidad.

“El hecho de renunciar a un derecho que te corresponde, no creo que deba renunciar, sino, darle el uso correcto”, subrayó la también actriz.

Humildad

Me considero una persona que le tiene muy poco amor a las cosas materiales, yo le tengo más a amor a la gente que a las cosas, realmente. Nunca me he sentido con la intensión de mostrar lo que ostento o no y yo creo que lo que está atravesando el mundo en estos momentos va a sensibilizar al mundo porque el que en estos momentos no se haya dado cuenta la importancia que tiene la gente, la salud, la unión, la familia y que a veces las cosas materiales las tenemos ahí y ni siquiera se les puede dar uso porque duramos prácticamente dos meses en confinamiento y de qué sirve tener todos los beneficios económicos, si no puedes hacer nada con eso (…)

El que no se sensibilice en estos momentos, tiene que revisar su escala de valores y su interior porque cuando la mata se sacude de una manera tal, la hoja que no caiga es porque ya no hay forma de que suceda.

Reapertura de la economía

Pese a entender que la reapertura de la economía implica una situación de riesgo ante el COVID-19, Taveras consideró que fue una decisión “bastante acertada”, debido a que las personas más necesitadas “ya no aguantaban más”.

“Nos toca cuidarnos a todos, la pandemia es una realidad mundial donde tenemos que asumirla como tal, con el compromiso de cuidarnos, cuidar nuestras familias, pero no dejar de trabajar y echar hacia delante”, sostuvo la dirigente política de 34 años.

Sostuvo que “No hay peor pandemia que el miedo a salir, a hacer las cosas que tenemos que hacer”.

Elecciones de julio

La candidata a diputada estima que para el próximo 5 de julio, fecha establecida para las Elecciones Presidenciales y Congresuales, las autoridades deben tomar las medidas necesarias para proteger a los electores.

“El temor es la abstención, hay muchas personas que por temor pueden quedarse en casa y no salir a votar, pero yo creo que habrá elecciones y debe haber elecciones el 5 de julio”, sostuvo.

Compra de votos

La dirigente política del PRD aseguró que no pagaría para que voten por ella, porque como joven, está llamada a romper con ese tipo de política.

Entiende que las personas que compran votos le “dan una puñalada directa a su país y al estado de derecho”, pero sobre todo laceran la democracia.

“Créeme, yo no voy a pagar para que voten por mí, yo no creo en la política del ‘toma para que vaya y vote’, esa no es la política que voy a desarrollar y no puedo sumarme a una ola de una política que vengo criticando durante todo este tiempo”, aseguró.