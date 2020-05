La comunicadora Mía Cepeda respondió al expelotero David Ortiz, sobre su planteamiento de que, en la televisión de la República Dominicana, a las 10:00 de la mañana los homosexuales presentan sus partes íntimas y dicen palabras obscenas.

“Podrán decir de mí lo que sea, pero no soy ni ninfómana, ni ando pegando cuernos”, insistió Mía en un video que fue compartido por la periodista Kenny Valdez en Instagram.

En ese sentido, llamó al “Big Papi” a presentar los videos donde ella muestras sus partes y donde ella le fata el respeto a alguna a esa hora de la mañana, para “responderle como él se merece”.

“Ahora, no estoy ligada ni a personas que están metidas en negocios turbios, como él ha estado relacionado, como se han visto en videos, no le he dicho yo, donde él se relaciona con urbanos que están con personas cercanas al narcotráfico”, dijo Mía Cepera en un video que colgó a Instagram.

Insistió en que hablará con Ortiz cuando este le muestre un video donde ella se vea en una discoteca embriagándose o consumiendo drogas.

"El Pachá" también le respondió al expelotero indocando que al µ solo hay que hablarle de curvas, rectas y hay de cómo formar un pelotero porque, a su juicio, David nunca ha hecho un programa de televisión.