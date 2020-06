Leonel dice usan pandemia para posicionar candidato

Santiago. El ex presidente Leonel Fernández criticó que desde el poder se aprovechen políticamente de la ansiedad, angustia y desesperación causadas por la pandemia para posicionar su candidato presidencial.



Sin embargo, el candidato presidencial de Fuerza del Pueblo dijo que “no importa lo que hagan”, porque ya está claro que el pueblo dominicano decidió que el 5 de julio “e´ para fuera que van”. El expresidente Fernández habló tras juramentar a exmiembros y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) durante un acto realizado en la explanada de la Plaza Monte Rico del sector de Cienfuegos, del distrito municipal Santiago Oeste.

“Desde el poder no se puede manipular, desde el poder no se puede desinformar, desde el poder no se puede abusar, desde el poder no se puede excluir, todo eso ha estado ocurriendo en la República Dominicana y por eso ha nacido la Fuerza del Pueblo, una fuerza que va a garantizar el progreso, la humanización y la transformación que necesita fortalecer un estado de derecho”, expresó Fernández.

Por más oportunidades

De acuerdo con el candidato de la FP, su visita a Santiago en medio del proceso electoral presidencial y legislativo es porque se siente preocupado por el futuro del país, de las familias, y que aspira a un país que brinde oportunidades para acceder al empleo, para obtener a nuevos ingresos, para tener una vivienda digna, que son aspiraciones humanas normales de avance, de progreso. “Se requiere una sociedad donde prevalezca la convivencia civilizada y que el poder no se utilice para humillar a los de abajo, a los más débiles, porque cuando eso ocurre, los pueblos se sublevan, los pueblos se rebelan y viene entonces la violencia, lo que viene es el caos, lo que viene es la anarquía”, dijo Fernández.

Expresó que para las elecciones del 5 de julio hay temas de valores y principios que sirven de fundamento para que la sociedad pueda avanzar o retroceder, y la primera tiene que ver justamente con el respeto a la Constitución pero también con el respeto a los ciudadanos. “Nosotros creemos que desde el poder no se puede mentir, desde el poder siempre hay que hablar con la verdad al pueblo dominicano aunque nos guste o no nos guste, pero siempre hablando con la verdad”, señaló. Fernández indicó que para que la sociedad dominicana pueda progresar, lo primero que se requiere es que se respeten las instituciones, que el estado de derecho funcione, “porque cuando el estado de derecho no funciona, la sociedad se descompone”.

Dirigentes políticos se pasan a Fuerza del Pueblo

El acto tuvo como anfitriona a la diputada y candidata a la misma posición Altagracia González, quien resaltó que Leonel Fernández es el camino seguro, ya que no viene a improvisar y garantiza el respeto a la Constitución. También habló Sigfredo Serulle, quien dijo que al juramentarse en la FP sella una amistad de 40 años con Leonel, quien siempre ha tenido la visión de un líder. Otros seguidores de Fernández fueron juramentados en el acto.